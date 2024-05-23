23 мая 2024, 12:48

Дочь Джуда Лоу засветила грудь на красной дорожке в Каннах

Global Look Press
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Модель Айрис Лоу, дочь знаменитых актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост, посетила 77-й ежегодный Каннский кинофестиваль в провокационном наряде. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На красную ковровую дорожку набережной Круазетт в Каннах Лоу надела элегантное белое платье с открытым плечом, прозрачным лифом и асимметричной мини-юбкой, отказавшись от бюстгалтера. Ее наряд дополняли стильный кожаный пояс и высокие сапоги на шпильке из черной замши. В качестве аксессуаров модель выбрала простые серебряные серьги-кольца и набор гармонирующих колец.

Ее макияж включал песочные тени для век, персиковые румяна и коралловую помаду. Короткие светлые волосы Лоу были уложены в легкие волны.

Модель Белла Хадид также показала обнаженную грудь в «голом» платье на Каннском фестивале. Она надела коричневые туфли на высоких каблуках в тон наряду, золотые серьги и несколько колец.

Модели Фестивали
23 мая 2024, 11:58
Настя Ивлеева кардинально сменила имидж
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж. Она перекрасилась из блондинки в брюнетку и поделилась снимком с поклонниками в социальных сетях.

«Была Настюшка опасность. Стала Анастасия бухгалтер», - прокомментировал один из пользователей.

Этот пост стал первым после того, как блогер удалила все свои публикации в Instagram*. Она почистила оба аккаунта, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек. Позже она призналась, что удалила записи из-за страха.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена Под своей фотографией она не оставила подписи, но фанаты не скупились на сообщения. Всего за час после публикации пост собрал тысячу комментариев.

Некоторые подписчики выразили восторг по поводу новой прически Ивлеевой и признались, что скучали по ее публикациям, а другие критиковали изменения в образе звезды.

Фото Блогеры Анастасия Ивлеева Красота
23 мая 2024, 11:27
Музыкант Чарли Колин умер, поскользнувшись в душе
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Музыкант и основатель группы Train Чарли Колин скончался в возрасте 58 лет из-за трагической случайности. Он упал в душе и умер. Об этом сообщило издание ТМZ.

Инцидент произошел, когда басист известного рок-коллектива присматривал за домом друга в Брюсселе. Принимая душ, музыкант поскользнулся, упал и получил несовместимую с жизнью травму.

Точную дату смерти музыканта пока не установили. Его тело обнаружили через пять дней, когда владельцы дома вернулись.

Эта новость шокировала всех близких Колина. Участники группы Train также выразили свои соболезнования в социальных сетях и подчеркнули значимость вклада музыканта в развитие и успех коллектива. Они отметили, что его влияние на музыку и на людей останется в их памяти, и назвали музыканта легендой.

«В моем сердце для него всегда найдется теплое местечко. Я всегда пытался приблизить его к себе, но у него было собственное видение. Ты легенда, Чарли. Иди, очаруй этих ангелов», - отметил один из музыкантов, Пэт Монахан.

Музыка Шоу-бизнес
23 мая 2024, 10:52
Раскрыта причина «холодной войны» между Ротару и Пугачевой
РИА «Новости»
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Причиной раздора между певицами Софией Ротару и Аллой Пугачевой были гонорары. Об этом рассказали продюсеры Алина Красная и Сергей Лавров изданию «Комсомольская правда».

«Главная причина противостояния двух советских певиц - гонорары. Если Ротару узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задешево выступать не будет», - сказала Красная.

Она вспомнила эпизод с бакинским фестивалем, на котором Пугачевой заплатили 500 тысяч долларов за участие. Ротару, получившая за свое выступление вдвое меньше, глубоко возмутилась этим фактом.

Узнав, что Пугачева полетит домой на частном самолете, Ротару тоже потребовала такой.

Продюсер Сергей Лавров рассказал о другом конфликте звезд. После ссоры с Пугачевой ее первый муж Александр Стефанович пригласил Ротару на главную роль в фильме «Душа». Пугачева расценила это как личное оскорбление, и вскоре после этого события супруги развелись.

«Открытой конфронтации у Пугачевой и Ротару никогда не было, скорее было что-то вроде холодной войны» - добавил продюсер.

Недавно Ротару серьезно напугала поклонников новым фото. На нем ее тело было частично прикрыто смайликами.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
23 мая 2024, 04:31
Барецкий связал отмену концертов Михайлова в Петербурге с Пугачевой
РИА «Новости»
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Шоумен Стас Барецкий заявил, что массовая отмена концертов певца Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге может быть связана с Аллой Пугачевой. Он предположил, что вокалистка скоро вернется в Россию.

Точные причины ему неизвестны, но такие данные он получил от собственных источников, рассказал шоумен в беседе с News.ru.

«Алла Борисовна тоже ведь не лаптем щи хлебает, не пальцем деланная. Может быть, королева вернется скоро», - объяснил артист.

Барецкий добавил, что написал пару песен для Пугачевой. По его словам, он мечтает, чтобы она не только их исполнила, но и выпустила альбом с его композициями. Шоумен верит, что Пугачева продолжит выступать в России, ей будет непросто, но она справится, а он ее поддержит.

Ранее Барецкий рассказал, что сочинил песню о Пугачевой и ее супруге-юмористе. В ней говорится, что он якобы приобрел их замок в деревне Грязь, чтобы открыть в нем морг.

В апреле шоумен заявил, что оставленный ими замок может рухнуть и придавить полдеревни Грязь , так как здание стоит на мягкой почве и проседает.

Санкт-Петербург Концерты Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов

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