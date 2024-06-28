Дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

Издание разместило несколько фотографий, на одной из которых Артур нес Фиби на спине после ее выпускного в Стэндфордском университете. На другом снимке девушка позировала на выпускном вечере в шелковом платье бирюзового цвета, а ее избранник выбрал для мероприятия синий пиджак и футболку.

«Мой парень Артур подбадривает меня после церемонии», - написала дочь бизнесмена под совместным снимком с избранником.

Информация о романтических отношениях внука музыканта The Beatles и дочери Гейтса впервые появилась в прессе около восьми месяцев назад. Пару заметили и сняли во Франции. Спустя какое-то время влюбленные появились вместе на премьере фильма «Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“». Однако тогда девушка не стала говорить о своей личной жизни.

Ранее дочь Гейтса встречалась с чернокожим молодым человеком Робертом Россом. По словам девушки, ее часто оскорбляли подписчики за межрасовые отношения.