28 июня 2024, 13:46

Дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

Global Look Press
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Наследница миллиардера Билла Гейтса Фиби подтвердила, что у нее роман с внуком певца Пола Маккартни Артуром Дональдом. Об этом сообщили журналисты The Daily Mail.

Издание разместило несколько фотографий, на одной из которых Артур нес Фиби на спине после ее выпускного в Стэндфордском университете. На другом снимке девушка позировала на выпускном вечере в шелковом платье бирюзового цвета, а ее избранник выбрал для мероприятия синий пиджак и футболку.

«Мой парень Артур подбадривает меня после церемонии», - написала дочь бизнесмена под совместным снимком с избранником.

Информация о романтических отношениях внука музыканта The Beatles и дочери Гейтса впервые появилась в прессе около восьми месяцев назад. Пару заметили и сняли во Франции. Спустя какое-то время влюбленные появились вместе на премьере фильма «Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“». Однако тогда девушка не стала говорить о своей личной жизни.

Ранее дочь Гейтса встречалась с чернокожим молодым человеком Робертом Россом. По словам девушки, ее часто оскорбляли подписчики за межрасовые отношения.

Семья Отношения Билл Гейтс
28 июня 2024, 15:10
Тамару Эйдельман заподозрили в реабилитации нацизма
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Правоохранители возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка, педагога и блогера Тамары Эйдельман*. Основанием стало ее видео в интернете, сообщила прокуратура Москвы.

Она опубликовала в своем блоге на видеохостинге видео , в котором увидели оскорбление памяти защитников Отечества, неуважение ко дню воинской славы и одной из памятных дат в России. Столичная прокуратура провела проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 354.1 УК России «Реабилитация нацизма».

Эйдельман* объявили иноагентом в сентябре 2022 года. Спустя полтора года Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал ее на 50 тысяч рублей за отсутствие подписи об этом статусе в интернет-публикациях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Блогеры История Иноагенты
28 июня 2024, 14:14
Суд зарегистрировал иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову
Global Look Press
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Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Успенской Л.З. к Киркорову Ф.Б. о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда», - сообщили в пресс-службе.

Защита Успенской указала, что порочащие сведения содержатся в интервью Киркорова для шоу «Сплетни-шейкер». Видео носит название «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!» Иск приняли к производству. По делу готовится судебное разбирательство.

Конфликт между артистами возник после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Киркоров заступился за врача, а Успенская назвала артиста «женоненавистником».

Тогда король поп-эстрады подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская Москва Шоу-бизнес
28 июня 2024, 13:14
Жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой в купальнике
Global Look Press
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Жена народного артиста России Стаса Михайлова Инна показала подписчикам подтянутую фигуру во время отдыха у бассейна. Фотографии она разместила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Звездная семья приехала отдыхать на пляжный курорт. Для снимка 51-летняя супруга певца надела черный купальник, бейсболку и солнцезащитные очки. Пользователи сети восхитились ее внешним видом.

«Ну что тут скажешь? Хороша», «Девочки прекрасны!», «Фигура огонь», - написали они.

Кроме того, супруга артиста выложила фотографии семьи в ярких образах. На них Михайлов стоит рядом с дочками Марией и Иванной.

Ранее атлетичной фигурой похвасталась дочь актрисы Марии Шукшиной Анна. Она снялась без бюстгальтера и выложила пикантные фото в своем блоге.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Семья Instagram Стас Михайлов
28 июня 2024, 11:56
Топалов до обморока напугал Тодоренко составленным завещанием
Global Look Press
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Певец Влад Топалов составил завещание, сильно напугав супругу Регину Тодоренко. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

По ее словам, два года назад Топалов подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание.

«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», - поделилась Тодоренко о реакции на слова мужа.

Она пояснила, что потом у них с певцом случился долгий разговор. Артист объяснил жене, что составил завещание в интересах детей. Он хочет достойно воспитать сыновей и передать им то, что они имеют, рассказала Тодоренко.

Недавно Топалов уже поднимал тему своей смерти. В эфире одного из шоу он заявил, что хочет еще одного ребенка. По словам артиста, многодетная семья поможет Тодоренко пережить его кончину.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Регина Тодоренко Шоу-бизнес

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