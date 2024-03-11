Дочь Александра Абдулова пожаловалась на сталкеров

Девушка поделилась, что однажды ей увлекся 19-летний молодой человек, который узнал ее адрес и отправлял цветы и сырки. Абдулова также упомянула другого парня, который пытался сбросить ее в реку.

Артистка высказала большой интерес к режиссуре и готовится к поступлению в высшее учебное заведение по этой специальности. Она уточнила, что не собирается продолжать актерскую карьеру.

Абдулова также призналась, что сильно скучает по своему отцу, который умер, когда ей было девять месяцев. Чтобы почувствовать его присутствие, она смотрит фильм «Чародеи» и всегда плачет во время сцены под песню «Представь себе».

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