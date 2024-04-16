Дочь Агутина и Варум собралась замуж за американца
Дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. Об этом сообщил ее дедушка Николай Агутин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
«Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было», - поделился с журналистами музыкант Николай Агутин.
Дочку Варум и Агутина с малых лет воспитывали дедушка и бабушка по материнской линии в Соединенных Штатах. Постоянные гастроли артистов не позволили звездной паре уделять достаточно времени ребенку, поэтому девочку отправили к родне за океан. Там Елизавета окончила школу и стала гражданкой Америки.
Она занимается музыкой, поет в рок-группе под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Будущий муж Лизы Джон - музыкальный продюсер. Изначально они общались только по рабочим вопросам, но спустя время отношения переросли в романтические.
После начала СВО Варум переехала к дочери в Лос-Анджелес. Певица поселилась в квартире, стоимость которой оценили в два миллиона долларов.