Дочь Агутина и Варум собралась замуж за американца

«Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было», - поделился с журналистами музыкант Николай Агутин.

Дочку Варум и Агутина с малых лет воспитывали дедушка и бабушка по материнской линии в Соединенных Штатах. Постоянные гастроли артистов не позволили звездной паре уделять достаточно времени ребенку, поэтому девочку отправили к родне за океан. Там Елизавета окончила школу и стала гражданкой Америки.

Она занимается музыкой, поет в рок-группе под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Будущий муж Лизы Джон - музыкальный продюсер. Изначально они общались только по рабочим вопросам, но спустя время отношения переросли в романтические.

После начала СВО Варум переехала к дочери в Лос-Анджелес. Певица поселилась в квартире, стоимость которой оценили в два миллиона долларов.