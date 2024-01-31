Дочь Агутина и Варум раскритиковали за откровенный образ на концерте в США

Российские знаменитости, участвующие в прошлогодней «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, хотят вернуться на сцену уже этой весной. Многие артисты возобновили концертную деятельность, сообщили «Известия».

Агент Димы Билана сообщил, что ближайшие шоу певца состоятся 14 и 15 февраля в Crocus City Hall, а за ними последуют выступления в регионах. Тур продлится до 19 апреля. Джиган планирует спеть в московском клубе «Заварка» 8 марта. Для участников откровенной вечеринки наступила «оттепель», отметило издание.

«Лолита тоже весной покатается по стране. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются концерты в Томске, Красноярске и Иркутске. В основном, билеты стартуют от двух тысяч рублей», - уточнили «Известия».

Если кто и пострадал больше всего от последствий «голой» вечеринки, то это Филипп Киркоров, потери которого от отмены концертов составили порядка 50 миллионов рублей. При этом неизвестно, будет ли он участвовать на трех концертах в этом году.

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение , в том числе за участие в «голых» вечеринках и подобных мероприятиях