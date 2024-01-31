31 января 2024, 03:41

Дочь Агутина и Варум раскритиковали за откровенный образ на концерте в США

РИА «Новости»
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Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум 24-летняя Елизавета-Мария выступила в одном из американских клубов со своей группой Bruvvy. Перед публикой девушка предстала в микро-шортах, футболке Metallica и телесных ботфортах. Видео с выступления привел Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Впрочем, интернет-пользователи наряд девушки не оценили. Видео юной певицы собрало большое количество дизлайков.

В мае прошлого года общественники потребовали отменить концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в Краснодаре из-за их позиции по специальной военной операции. С такой инициативой выступил глава Екатеринодарского отделения общества «Царьград» Никита Изюмов. Ранее Леонид Агутин выступал с критикой спецоперации.

Авторы канала напомнили, что сама Варум в молодости выступала и в более откровенных нарядах.

США Концерты Видео Музыка
31 января 2024, 03:01
Гости «голой» вечеринки Ивлеевой вернутся на сцену этой весной
РИА «Новости»
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Российские знаменитости, участвующие в прошлогодней «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, хотят вернуться на сцену уже этой весной. Многие артисты возобновили концертную деятельность, сообщили «Известия».

Агент Димы Билана сообщил, что ближайшие шоу певца состоятся 14 и 15 февраля в Crocus City Hall, а за ними последуют выступления в регионах. Тур продлится до 19 апреля. Джиган планирует спеть в московском клубе «Заварка» 8 марта. Для участников откровенной вечеринки наступила «оттепель», отметило издание.

«Лолита тоже весной покатается по стране. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются концерты в Томске, Красноярске и Иркутске. В основном, билеты стартуют от двух тысяч рублей», - уточнили «Известия».

Если кто и пострадал больше всего от последствий «голой» вечеринки, то это Филипп Киркоров, потери которого от отмены концертов составили порядка 50 миллионов рублей. При этом неизвестно, будет ли он участвовать на трех концертах в этом году.

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение , в том числе за участие в «голых» вечеринках и подобных мероприятиях

Филипп Киркоров Концерты Россия Музыка Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
31 января 2024, 01:51
Актер Павел Деревянко вышел в свет с новой пассией
РИА «Новости»
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Актер Павел Деревянко появился на премьере фильма «Конец славы» со своей новой возлюбленной Зоей Фуць. На мероприятии они в обнимку позировали фотографам, болтали и смеялись. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным журналистов, новая возлюбленная актера - дизайнер одежды, ей 33 года. У нее, как и у самого Деревянко, есть двое детей от прошлых отношений.

О своем романе пара сообщила в январе этого года, разместив в соцсетях кадры с совместного отдыха. Павел Деревянко признался, что он долго добивался сердца девушки.

В ноябре 2023 года актера обвинили в мошенничестве. В полицию обратился предприниматель из Москвы, который сообщил, что вложил более миллиона рублей в криптобизнес Деревянко, но за год не получил никакой прибыли. В суд на Деревянко подала еще одна пострадавшая. По ее словам, актер должен ей более 22 миллионов рублей.

Актеры Москва
31 января 2024, 01:39
Бузова получила в подарок от молодого миллионера дорогую машину
РИА «Новости»
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На днях певица Ольга Бузова отметила свое 38-летие. Артистка показала поклонникам в соцсетях минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300, стоимостью около 40 миллионов рублей. Роскошный подарок Бузова получила от богатого поклонника, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, телеведущая познакомилась с 36-летним миллионером более пяти лет назад в ресторане. Он тогда еще только начинал карьеру в банке. Мужчина влюбился в Бузову и подарил ей дорогие серьги с бриллиантами.

Но певица не ответила ему взаимностью и они перестали общаться. Полтора года назад этот мужчина, заработавший миллионы на криптовалюте, снова начал оказывать знаки внимания Бузовой.

В прошлом году он оплатил день рождения ее отца и почти каждый день отправлял Ольге огромные букеты за 150-200 тысяч рублей, даже когда она была на съемках за границей.

Кроме того, миллионер подарил Бузовой эксклюзивные туфли Jimmy Choo, украшенные семью тысячами кристаллов Swarovski. Цена такой модели составляет около 700 тысяч рублей. Несмотря на подарки, певица продолжает держать поклонника на дистанции.

Ранее мать Ольги Бузовой Ирина рассказала, что дочь не смогла поменять машину и продолжает ездить на Mercedes восьмилетней давности.

Ольга Бузова Соцсети
31 января 2024, 00:03
Психолог объяснил, почему Кудрявцева плеснула водой в участницу шоу Малахова
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева выплеснула стакан воды в лицо одной из участниц программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» из-за эмоционального истощения, вызванного разводом. Об этом сайту kp.ru рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

По ее словам, когда в жизни человека происходят какие-то травмирующие события или же ситуации, вызывающие большую гамму чувств и эмоций, то его психике приходится тратить много ресурса. Под последним психолог понимает «запас жизненных сил», необходимых для анализа информации и формировании на нее адекватной реакции.

«Человек в процессе развода, еще и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать», - заявила Алексеева.

Кудрявцева и без этого много времени тратит на работу с личными историями людей, в которых хватает трагических моментов. В программе Малахова она посочувствовала белорусскому музыканту Виктору Мохневу, брошенному матерью мальчиком в общественном туалете. Он прошел детский дом, пока не попал в новую семью. Его мать телеведущая и облила водой, не поверив в ее раскаяние.

Кудрявцева просто не сдержала эмоций, потому что она живой человек, подчеркнула Алексеева. Психолог также отметила, что общественность часто требует от публичных людей «ходить в белом пальто» и лгать о том, что их якобы ничего не волнует и не трогает.

Ранее психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг рассказала, что Кудрявцева рассталась с хоккеистом Игорем Макаровым, потому что устала закрывать глаза на его алкогольную зависимость и безразличие к семье.

Россия Лера Кудрявцева Телевидение Андрей Малахов

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