17 ноября 2023, 03:04

Дочь Абдулова пошла по стопам отца и снялась в кино

Кинопоиск
Читайте нас в: Google Новости

Единственная дочь народного артиста Александра Абдулова 16-летняя Евгения снялась в семейной новогодней комедии в роли второго плана. Картина «Баба Мороз и тайна Нового Года» режиссера Андрея Богатырева выйдет в прокат 30 ноября, сообщило издание kp.ru.

Главные роли в картине исполнили Максим Лагашкин, Татьяна Орлова, Юлия Александрова, Иван Стебунов, Виктор Бычков. Евгения Абдулова играет одну из сестер, которые загадали желание для Бабы Мороза.

Как сообщает издание, это вторая работа Абдуловой в кино. Шесть лет назад она сыграла в картине Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Ее партнер по фильму Максим Аверин отметил, что девочка вполне может стать режиссером.

Сама Евгения пока не решила, по какой стезе пойдет. В окружении Абдуловых говорят, что девочка пошла в отца не только внешностью, но и характером.

Александр Абдулов вошел в пятерку актеров советского кино, чью внешность посчитали эталоном мужской красоты. Он оказался в компании Олега Видова, Владимира Коренева, Андрея Харитонова и Вячеслава Тихонова.

Кино Актеры
17 ноября 2023, 03:51
«Размазывает кровавые сопли». Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в жалком виде
Кинопоиск
Читайте нас в: Google Новости
Сбежавшая из России Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в роли Риты в спектакле по мотивам картины Валерия Тодоровского «Страна глухих». Актриса в прямом смысле размазывала по лицу кровавые сопли и слезы, чем вызвала жалость у российского зрителя, сообщило издание kp.ru.

В Латвию Хаматову позвал режиссер-русофоб Алвис Херманис, но в стране к российской актрисе отнеслись прохладно. Хаматовой пришлось учить латышский язык, без этого ее не пускали на сцену.

В спектакле Херманиса по мотивам фильма «Страна глухих», который сделал известной Хаматову, актриса играет Риту. По сюжету у ее героини течет из носа крови, и она размазывает кровавые сопли и слезы по лицу.

Публика, увидев актрису в таком облике, посчитала ее жалкой. Зрители указали, что это злая ирония и будет еще хуже.

Хаматовой в Прибалтике пришлось несладко. Чтобы заработать, ей приходилось читать стихи. Гонорар артистки в Новом Рижском театре составил около 1000 долларов.

Латвия Актеры
17 ноября 2023, 03:19
Сбежавших из России Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщил Starhit, разместив снимок в материале.

Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщил Starhit , разместив снимок в материале.

На кадре видно, что звездная пара идет по дороге, романтично взявшись за руки. Певица была в свободной белой рубашке и светлых джинсах, а ее муж в белой футболке и черных джинсах. Как отметили авторы новости, рядом с супругами шла неизвестная брюнетка. По предварительной информации, это помощница артистов.

Пугачева стала женой Галкина* в 2011 году. Максим оказался пятым по счету мужем у певицы. Супруги отметили годовщину знакомства 15 ноября.

Ранее Главред RT Маргарита Симоньян высмеяла брак 47-летнего юмориста и 74-летней исполнительницы. Она обратила внимание на многочисленные официальные и неофициальные любовные связи Аллы Борисовны. При этом последнее замужество, по мнению журналистки, у Пугачевой не задалось, потому что «с мальчиком не повезло».

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.

Кипр Алла Пугачева Максим Галкин
17 ноября 2023, 00:12
«Половина моей вины». Деревянко признал долг в 109 миллионов рублей
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Обвиненный в мошенничестве актер Павел Деревянко в беседе с партнером Георгием Мулузяном признал, что должен 109 миллионов рублей. Бизнесмен раскрыл «360» детали переговоров с актером.

Из полученных от Мулузяна сведений стало ясно, что Деревянко осознает, что должен партнеру Сергею Николенко 109 миллионов рублей, но при этом ищет способы их не отдавать, как ему посоветовал юрист Александр Аронов.

«Мы хотели Серегу взять в партнерство и за счет этой части долю ему отдавать с прибыли с торгового ассистента. В итоге он (Деревянко - прим. ред.) поехал к Сергею договариваться. Они с Сергеем не договорились, и в итоге Павел решил действовать, как Аронов сказал, то есть кинуть», - рассказал Мулузян.

В разговоре с Мулузяном актер уверяет, что никогда не обвинял партнера в том, что тот его обманул. По слова Деревянко, в передрягу они попали оба, и в этом «очень много его вины».

«Половина моей вины в этом во всем, что недостаточно во все это вникал», - признал Деревянко.

Актер отметил, что верил в успех предприятия и не допускал провала, но он случился. Это еще один серьезный урок в жизни, заявил Деревянко.

Актер в поисках выхода из ситуации решил продать квартиру. Также у компании есть офис, его Деревянко тоже планирует выставить на продажу

Мошенничество
16 ноября 2023, 23:45
Никита Михалков двумя фразами обозначил свое отношение к Shaman
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщило издание News.ru.

Российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом сообщило издание News.ru.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», - заявил Михалков, отвечая на вопрос журналиста про отношение к молодому артисту.

Ранее Shaman спел российский гимн на концерте в Челябинске. После исполнения патриотического символа артист поклонился и встал на колено. Во время песни звезде подпевал весь зал. По словам Ярослава Дронова, поклонники исполнили его заветную мечту и сделали самым счастливым человеком на планете.

Во время выступления в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства исполнитель нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемодане. В ходе перфоманса артист исполнял свой хит «Я русский!». После этого за спиной у звезды начался салют. Некоторые слушатели сочли такой жест неуместным.

Музыка Никита Михалков

Новости по теме