«Добро пожаловать в наш мир». Невеста Паттинсона поделилась снимком с новорожденным

«Добро пожаловать в наш мир, ангел», - написала она.

Возлюбленная звезды «Сумерек» предстала на пленочном фото с ребенком на руках. Она максимально закрыла новорожденного руками, показав лишь темные волосы младенца. Имя и пол первенца пара держит в секрете.

Уотерхаус и Паттинсон начали встречаться в 2018 году. В конце 2022-го возлюбленные посетили вместе показ Dior в египетском городе Гиза. Осенью Уотерхаус объявила о беременности во время фестиваля Coronoa Capital в Мексике.

В декабре прошлого года Паттинсон и его избранница намекнули на помолвку. Актрису заметили с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце. Не так давно пара впервые появилась на публике вместе с ребенком.

Ранее пермский актер Владимир Селиванов стал отцом. Он сообщил в соцсетях о рождении сына.

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