05 апреля 2024, 14:08

«Добро пожаловать в наш мир». Невеста Паттинсона поделилась снимком с новорожденным

Global Look Press
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Актриса Сьюки Уотерхаус впервые показала общественности фотографию с новорожденным ребенком от звезды саги «Сумерки» Роберта Паттинсона. Она разместила снимок на своей странице в Instagram*.

«Добро пожаловать в наш мир, ангел», - написала она.

Возлюбленная звезды «Сумерек» предстала на пленочном фото с ребенком на руках. Она максимально закрыла новорожденного руками, показав лишь темные волосы младенца. Имя и пол первенца пара держит в секрете.

Уотерхаус и Паттинсон начали встречаться в 2018 году. В конце 2022-го возлюбленные посетили вместе показ Dior в египетском городе Гиза. Осенью Уотерхаус объявила о беременности во время фестиваля Coronoa Capital в Мексике.

В декабре прошлого года Паттинсон и его избранница намекнули на помолвку. Актрису заметили с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце. Не так давно пара впервые появилась на публике вместе с ребенком.

Ранее пермский актер Владимир Селиванов стал отцом. Он сообщил в соцсетях о рождении сына.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Семья Актеры
05 апреля 2024, 14:02
Врачи заподозрили у Василия Ливанова раковую опухоль
РИА «Новости»
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У 88-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили опухоль. Врачи заподозрили рак и отправили актера пройти диагностику в специализированном онкологическом центре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы канала уточнили, что в марте Ливанов прошел медицинское обследование. К врачам он пришел с жалобами на общую утомляемость. У него диагностировали анемию.

По данным Mash, врачи обнаружили опухоль. Сейчас актер проходит диагностику в специализированном онкологическом центре.

Несмотря на это, в беседе с журналистами Ливанов поделился, что считает себя абсолютно здоровым человеком.

Актер завоевал любовь зрителей благодаря роли Шерлока Холмса в известном советском мини-сериале. Всего в его карьере насчитывается более сорока фильмов.

Недавно он резко раскритиковал актера Дмитрия Назарова за слова об Аллее ангелов и назвал его подлецом. Ливанов считает коллегу по цеху предателем Родины.

Врачи Рак Актеры
05 апреля 2024, 13:45
Анджелина Джоли озвучила новые обвинения против Брэда Питта
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Скандальный бракоразводный процесс между актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом обрастает новыми подробностями. По словам артистки, абьюз со стороны экс-супруга начался задолго до истории в самолете, произошедшей в 2016 году, сообщил Page Six.

По данным издания, несмотря на официальный развод, Джоли и Питт продолжают через суд выяснять отношения. Так, сторона актрисы настаивает на том, что актер третировал жену не только в 2016-м. При этом Питт морально подавлял еще и детей, отметил Page Six.

«История с абьюзом Питта началась задолго до того перелета из Франции в Лос-Анджелес в 2016 году. Этот перелет стал последним моментом, когда его физический абьюз Анджелины и детей имел место быть. Джоли сразу же ушла о него», - процитировало издание содержимое судебных материалов.

Питт требует оформить документ о неразглашении деталей судебных разбирательств.

В 2016 году на борту самолета между Джоли и Питтом произошла ссора, после которой актриса попросила адвокатов собрать бумаги для суда.

Джоли удалось выиграть суд против Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval. Винодельню актеры приобрели, будучи в браке, в 2008 году за 28,4 миллиона долларов.

Суд Актеры Брэд Питт Анджелина Джоли
05 апреля 2024, 13:25
«Не могу восстановиться». Рудковская пожаловалась на потерю голоса
Global Look Press
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Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на своей странице в социальной сети Instagram* на осложнения после болезни. По ее словам, она потеряла голос и уже четыре дня не может восстановиться.

«Новый вирус, который дает осложнения - потеря голоса» Четыре дня не могу восстановить», - написала Рудковская.

Она записала видео, на котором осипшем голосом поделилась, что гуляла по саду и увидела красивый цветок в саду. У своих подписчиков она поинтересовалась, что это за растение.

Звездный продюсер добавила, что пока остается дома вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко и детьми.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала о своих проблемах с голосом. По ее словам, из-за климакса у нее начались изменения связок и они начали гаснуть.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Болезни Россия Яна Рудковская
05 апреля 2024, 12:19
Риз Уизерспун снимется в сериале по фильму «Блондинка в законе»
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Amazon решил снять сериал по фильму «Блондинка в законе». Для участия в проекте пригласили американскую актрису Риз Уизерспун, сообщил The Hollywood reporter.

По данным издания, пока неизвестно, повторит ли Уизерспун свою роль Эль Вудс в сериале. Сценаристы засекретили концепцию ленты.

Журналисты пояснили, что Amazon планирует преобразовать фильмы «Блондинка в законе» в многосерийную франшизу.

По словам Уизерспун, ей бы хотелось в 40-летнем возрасте вернуться к роли Эль Вудс.

«Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», - говорила она в 2019 году, когда пытались возродить «Блондинку в законе».

Актрисе 48 лет, она обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту».

На счету Уизерспун такие картины, как «Жестокие игры», «Плезантвиль» и «Воды слонам!».

Журнал Forbes в 2023 году признал актрису Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире. Издание озвучило ее состояние в 400 миллионов долларов.

Сериалы Актеры

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