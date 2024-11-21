21 ноября 2024, 13:15

Добившаяся проживания сына у себя Муцениеце оставила его у Прилучного

РИА «Новости»
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Получившая предписание суда о проживании сына актриса Агата Муцениеце на протяжении месяца не забирает ребенка у Павла Прилучного. Об этом со ссылкой на адвокатов отца мальчика сообщил Telegram-канал Shot.

По мнению юристов, это связано с тем, что мальчик намерен остаться с отцом. Понимающая сложность ситуации Муцениеце не хочет, чтобы позиция ребенка стала публичной и повлияла на решение суда при рассмотрении дела по существу.

По словам адвокатов, актриса вполне может не выполнять судебное предписание, а окончательно решить вопрос, с кем должен проживать мальчик, родители могут решить путем переговоров. Но пока по решению суда идут психологическая и педагогическая экспертизы. Результаты станут известны в январе 2025 года.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году и начали дележку сына и дочери. Отец настаивал на том, чтобы дети жили в его новой семье. По неподтвержденным данным, так он хочет уйти от уплаты алиментов. Муцениеце заявила, что в ходе судебных разбирательств о будущем детей проходит через личный ад, который могут понять только матери. Она подчеркнула, что Прилучный действует таким образом исключительно из личной выгоды.

Суд Дети Адвокаты Семья Актеры Павел Прилучный Агата Муцениеце
21 ноября 2024, 10:13
Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года
РИА «Новости»
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Комедийная актриса Марина Федункив впервые стала матерью. О пополнении в семье 53-летней звезды Comedy Woman сообщил «СтарХит».

По информации источника издания, Федункив родила еще в октябре, но это счастливое событие, как и пол своего первенца, пока скрывает.

Муж актрисы - итальянский бизнесмен Стефано Маджи - тоже стал отцом впервые. Беременность Марины пара не афишировала.

По информации «СтарХита», когда о положении Федункив узнали на съемках проекта «Первые на деревне», который она вела этим летом, актрисе стали уделять еще больше внимания и всячески оберегать: окружили заботой и приставили огромную свиту, готовую выполнять любые ее пожелания.

Дети Беременность Семья Актеры
20 ноября 2024, 21:54
Невестка Валерии заявила, что няня с трудом вывезла ее дочь из России
РИА «Новости»
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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина вышла на связь из Дубая и рассказала, что няня с трудом вывезла ее дочьиз России. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По словам блогерши, в московском аэропорту пограничники отказались выпустить ее дочь из страны вместе с няней и увели в специальную комнату на допрос. Сотрудники аэропорта объяснили это тем, что девочка не похожа на себя в паспорте.

Шульгина пояснила, что на фото в документе ребенку было три месяца, а сейчас ей почти четыре года. При том, что до этого ее дочь вылетела в Турцию без проблем, когда отдыхала с бабушкой, дедушкой и няней.

Блогерша отметила, что ее дочь растерялась и допрос продлился около часа. На вопрос, что это за женщина с ней, ответила, что это какая-то тетя, хотя няня у них работает несколько лет.

«А на вопрос, куда и зачем ты летишь, она ответила: „В Дубай, на море, играть“, хотя тоже знает, что едет к нам и мы ее очень ждем. В общем, дети иногда выдают», - сказала Шульгина.

В настоящее время девочка уже встретилась с родителями в Дубае.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал об урегулировании многомиллионного иска к сыну певицы Валерии.

Дети Семья Самолеты Россия ОАЭ Дубай Шоу-бизнес Певица Валерия
20 ноября 2024, 12:21
«Светлану Афанасьевну очень жаль». Прохор Шаляпин — о Светличной
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Актриса Светлана Светличная очень тяжело уходила из жизни. Об этом на прощании с ней в Доме кино рассказал 360.ru певец Прохор Шаляпин.

«Конечно, болеть, быть без памяти, лежать - это самое страшное, чего мы боимся, правильно? Светлану Афанасьевну очень жаль», - заявил он.

Шаляпин отметил, что хорошо знал Светличную и пару лет был вхож к ней в дом. Он выразил соболезнования родным покойной.

Самая известная роль Светличной - Анна Сергеевна в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Роль озвучила Зоя Толбузина, а сама Светличная произносит только ставшую крылатой фразу «Не виноватая я! Он сам пришел!» Актриса ушла из жизни 16 ноября в хосписе после тяжелой и продолжительной болезни. Ей было 84 года. Похоронят Светличную на Ваганьковском кладбище.

Кино Светлана Светличная Прохор Шаляпин
20 ноября 2024, 02:46
Газманов раскрыл свое отношение к Шаману на фоне слухов в конфликте
РИА «Новости»
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Певец и композитор Олег Газманов заявил, что Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, достоен звания заслуженного артиста России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Газманов отметил, что сейчас петь со сцены «Я русский» - «стало гордостью», а песню Дронова «Встанем» люди слушают стоя, а ведь людей не заставишь слушать то, что им не нравится. И уж тем более вставать при этом.

«Шаман несет в народ песни с нашим национальным кодом, основанные на тысячелетних духовных и нравственных традициях. Песни нужные и полезные стране, особенно сегодня», - подчеркнул исполнитель хита «Вперед, Россия».

Кроме того, Газманов отметил харизму и мощный узнаваемый голос Дронова. По его словам, это достаточно, чтобы россияне и правительство обратили на него внимание и стали поощрять его творчество.

В заключение певец пожелал Шаману не сломаться из-за внезапно обрушившейся популярности, найти свой образ и идти вперед, игнорируя тех, кто травит его в СМИ и интернете.

В конце октября Шаман спел песню Газманова «Единственная моя» в Кремлевском зале.

Награды Россия Музыка Shaman Шоу-бизнес Олег Газманов

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