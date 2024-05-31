«До утра может не дожить». Майоров рассказал о телефонном звонке перед смертью Заворотнюк

«Мне в половине первого позвонил наш с Настей общий близкий друг и сказал, что состояние у нее критическое и до утра может не дожить. Это все, что мне было известно ночью. Рано утром он мне написал, что Насти не стало», - поделился журналист.

Майоров и Заворотнюк были друзьями, однако их общение резко прекратилось после обнаружения у артистки серьезного заболевания. Более того, актриса прекратила появляться на светских мероприятиях и в социальных сетях. Тем не менее журналист одним из первых узнал об ухудшении состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Завортнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года она боролась с раком головного мозга. Семья тщательно оберегала больную от посторонних глаз и лишь изредка сообщала прессе последние новости.