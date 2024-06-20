20 июня 2024, 20:47

«До смерти был „Ночным волком!“». Хирург опубликовал последнее фото Егора Зайцева

РИА «Новости»
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Байкер Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, опубликовал последнее фото Егора Зайцева из больницы. Сын известного кутюрье стоял у истоков клуба «Ночные волки». Об этом байкер написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Егор присутствовал при рождении „Ночных волков“, участвовал в выборе нашего имени и нашего пути. Он был предан клубу с самого первого дня и был ему верен до последнего. До самой своей смерти оставался „Ночным волком“. И не мыслил себя вне клуба», - рассказал Залдостанов.

По словам Хирурга, «Ночные волки» для Зайцева были всей жизнью. А совсем недавно, в конце мая, он отмечал с товарищами 35-летие клуба.

Залдостанов также опубликовал фотографии Зайцева. В том числе последний снимок из больницы, где к умирающему Егору пришел батюшка.

Модельер Егор Зайцев, сын известного кутюрье Вячеслава Зайцева, умер в среду, 19 июня в возрасте 64 лет.

Фото Больницы Вячеслав Зайцев
20 июня 2024, 20:33
Умер актер Дональд Сазерленд
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Актер Дональд Сазерленд, сыгравший в «Голодных играх» и фильме «Гордость и предубеждение», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер в соцсети Х.

По данным издания, звезда Голливуда скончался в Майями после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне Канаде. Первые роли в кино у него появились в середине 1960-х. Популярность он обрел в 1970-х после роли в фильме «Военно-полевой госпиталь», за которую актер получил номинацию на «Золотой глобус».

За свою карьеру Сазерленд снялся в более чем 150 кинолентах, среди них «Гордость и предубеждение», «Обычные люди», «Голодные игры» и другие.

Фильмы Актеры
20 июня 2024, 18:49
«Они без России — никто». Поплавская отреагировала на новость об увольнении Хаматовой
РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость о возможном увольнении артистки Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. В своем Telegram-канале она возмутилась, что некоторые телевизионные начальники ранее превозносили и лелеяли уехавших звезд.

«Вот эти люди уехали с гордо поднятой головой. Они думают, что они являются каким-то эксклюзивным материалом. А потом оказывается, что без них тут все прекрасно, жизнь продолжается, театры работают, снимается кино и телепрограммы», - заявила Поплавская.

По ее словам, в тех странах, куда уехали популярные артисты, они оказались не нужны. Поплавская задалась вопросом была ли Хаматова гениальной и потрясающей актрисой или это зритель превознес ее и других звезд.

«Россия прекрасно живет без Хаматовой, без Пугачевой и Галкина*, без Назарова и Смольянинова**, без Урганта, Долина** и прочих. А они без России - никто», - заключила она.

Ранее стало известно, что Хаматову могут уволить из Нового Рижского театра, так как спектакли с ее участием продаются плохо, а критики ставят актерской игре артистки низкие оценки. Официально об этом решении пока не объявлялось.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физические лица, признанные СМИ - иностранными агентами на территории России.

Россия Спектакль Театры Актеры Яна Поплавская Чулпан Хаматова
20 июня 2024, 18:29
Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма с возлюбленным
Global Look Press
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Актриса Агата Муцениеце пришла на премьеру приключенческой комедии «Тур с Иванушками», в которой исполнила одну из главных ролей, вместе с предполагаемым возлюбленным Иваном Чуйковым. Об этом сообщило издание РБК.

Фильм вышел в широкий прокат 20 июня. На премьерном показе ленту представили актеры Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын, солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко, а также режиссер Марк Горобец.

Слухи о романе Муцениеце и Чуйкова возникли в начале апреля после публикации в соцсетях совместной фотосессии. Спустя полтора месяца они публично поцеловались на сцене премии телеканала RU.TV.

Неделю назад Муцениеце впервые высказалась о новой жене бывшего мужа , актера Павла Прилучного. Она также обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям.

Фильмы Премьеры Актеры Шоу-бизнес Агата Муцениеце
20 июня 2024, 18:04
«Произошло очень странное». Юлия Высоцкая предчувствовала смерть Анук Эме
Global Look Press
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Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая отреагировала на смерть французской актрисы Анук Эме. Своими эмоциями она поделилась в Telegram-канале.

«Со мной произошло очень странное. Два дня назад поздно вечером читала книжку и вдруг решила пересмотреть „Мужчину и женщину“. Никаких поводов не было, не искала что-нибудь хорошее старое, не хотела вспомнить что-то из французской новой волны, просто вдруг включила именно этот фильм», - рассказал телеведущая.

По ее словам, она смотрела эту ленту не меньше четырех раз. Высоцкая призналась, что дважды искренне плакала во время просмотра. Она добавила, что новость о смерти актрисы застала ее врасплох.

Анук Эме умерла 18 июня в Париже на 93-м году жизни в окружении родных. Актрису множество раз номинировали на премию «Оскар», она завоевывала «Золотой глобус» и BAFTA.

Фильмы Актеры Юлия Высоцкая

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