«До смерти был „Ночным волком!“». Хирург опубликовал последнее фото Егора Зайцева

«Егор присутствовал при рождении „Ночных волков“, участвовал в выборе нашего имени и нашего пути. Он был предан клубу с самого первого дня и был ему верен до последнего. До самой своей смерти оставался „Ночным волком“. И не мыслил себя вне клуба», - рассказал Залдостанов.

По словам Хирурга, «Ночные волки» для Зайцева были всей жизнью. А совсем недавно, в конце мая, он отмечал с товарищами 35-летие клуба.

Залдостанов также опубликовал фотографии Зайцева. В том числе последний снимок из больницы, где к умирающему Егору пришел батюшка.

Модельер Егор Зайцев, сын известного кутюрье Вячеслава Зайцева, умер в среду, 19 июня в возрасте 64 лет.