«До сих пор трясет». Лера Кудрявцева и ее дочь чудом спаслись от падающих декораций

«Декорации упали и чудом не пришибли детей. Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты», - написала звезда.

Она также опубликовала ролик с инцидентом. На видео слышно, как от испуга дети начали кричать и плакать. Кудрявцева отметила, что по счастливой случайности никто не пострадал.

Кроме того, у ее дочери после еды застряла рыбная кость в горле. Ведущей срочно пришлось ехать сначала в больницу в Лапино, а потом в Москву, чтобы сделать эндоскопию и пройти обследование у лора и хирурга.

Неделей ранее Кудрявцева рассказала, как ее дочь попала в больницу из-за заложенности носа. Девочке назначили компьютерную томографию, чтобы исключить синусит.