Дмитрий Нагиев вернулся в кино и сыграет роль бывшего уголовника

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В материале сказано, что артисту досталась роль бывшего заключенного в комедийном проекте. Сейчас сериал снимают в Санкт-Петербурге, всего намечено восемь серий комедии.

«Когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы и, насколько возможно, не нашакалить, чтобы потом несовестно было смотреть», - заявил артист.

По сюжету комедии, персонаж Нагиева будет искать один миллиард долларов. Перед потерей сознания он расскажет девяти незнакомцам про драгоценности и даст две зацепки, а потом этого все начнут искать бриллианты.

После начала специальной военной операции некоторые российские звезды пропали с экранов. Среди их числа оказался и Дмитрий Нагиев. При этом знаменитость публично не выступал против СВО.