«Для всех, кто переживал». Суд назначил первую беседу по иску Киркорова к Успенской

Он рассказал, что суд принял иск Киркорова, в котором тот заявил об оскорбительных словах Успенской. Артист обратился в суд с просьбой обязать певицу опровергнуть все заявления, которыми она пыталась опорочить его честь и достоинство.

«Для всех, кто переживал, что иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской был оставлен без движения перед Новым годом, сообщаю: иск принят Замоскворецким судом», - отметил Добровинский.

Юрист добавил, что представители Киркорова попросили суд также взыскать с артистки 12 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и понесенных расходов.

«В иске мы просим суд <…> взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, плюс оплатить понесенные расходы, которые составляют еще около двух миллионов рублей», - подчеркнул адвокат.

Ранее Добровинский назвал странными и оскорбительными слова Успенской о якобы женоненавистничестве Киркорова. По его словам, юристы подготовили список фраз певицы, которые порочат знаменитого артиста.