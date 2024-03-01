«Для меня странно». Бузова заявила, что ей стыдно за Ивлееву

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Бузова объяснила, что она смотрела послание президента, а потом постепенно начала знакомиться с высказываниями своих коллег о мероприятии. Она возмутилась, что Ивлеева - человек, которого считают лидером мнений, не интересовалась политикой страны до сих пор.

«Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», - заявила Бузова.

Незадолго до этого Анастасия Ивлеева поделилась, что сейчас старается погрузиться в вопросы, которыми она не интересовалась до этого, поэтому она впервые посмотрела церемонию. Кроме того, она подчеркнула, что уже решила за кого будет голосовать.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной.