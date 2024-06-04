Дизайнер Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян

Певица Нюша (Анна Шурочкина) призналась, что прежде, чем окончательно разойтись с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, они пробовала разные форматы отношений, включая и свободные. В беседе с журналисткой Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV артистка призналась, что это не помогло спасти брак.

Нюша призналась, что не может назвать точную дату, когда они с мужем разошлись. По ее словам, они решили дать друг другу больше свободы.

«Мы договорились о свободных отношениях. Я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были разойтись», - заявила певица.

Она уточнила, что это случилось примерно год-полтора назад. После экспериментов в отношениях пара поняла, что они морально стали готовы к разводу.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить „как на вулкане“, но все равно должны быть чувства, которые тебя вдохновляют, окрыляют, мотивируют на определенное поведение», - призналась Нюша.

По словам певицы, она не жалеет о том, что в их браке в 2022 году случилась измена, так как они с мужем извлекли из нее уроки и сильно выросли. Нюша подчеркнула, что важно не впадать в состояние жертвы, а задаться вопросом, почему произошла такая ситуация.

Ранее бывший муж певицы заявил, что не жалеет о разводе. По его словам, во всем необходимо находить плюсы, извлекать уроки и развиваться.