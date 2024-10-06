Диско-бабушка, которая танцевала на концерте у Лазарева, исполнила еще одну мечту

Актер Андрей Неретин, сыгравший полюбившегося россиянам «депутата» из Уссурийска Виталия Наливкина, за два дня до смерти узнал о закрытии проекта. Известие об этом шокировало артиста и подтолкнуло к запою, рассказал 360.ru создатель роликов, продюсер Андрей Клочков.

Снова возникли проблемы с алкоголем «Эта новость стала, конечно, большим стрессом для нашего товарища председателя, который всецело отдавался этому проекту. Это и послужило той причиной, из-за которой он сорвался в плане алкоголя, переживал очень сильно», - объяснил он.

Клочков отметил, что незадолго до смерти Неретин прошел курс лечения в Санкт-Петербурге: ему заменили тазобедренный сустав и поправили здоровье. Актер также бросил пить, чтобы в дальнейшем снова «встать в строй».

«Он год до этого не пил вообще. Он был со своими особенностями, но год до этого он не употреблял спиртное. <…> И вот, спустя два месяца после окончания истории с его лечением, получилось вот так, что после новости о том, что проект больше не может продолжаться, он сорвался», - заявил продюсер.

После решения о прекращении выпусков роликов про Наливкина состояние Неретина ухудшилось, его госпитализировали. Спустя сутки создатели скетчей узнали о смерти актера.

«Нам позвонили из больницы, сказали, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению. Для нас это очень печальная новость и очень неожиданная. Была надежда, что он оклемается», - подчеркнул Клочков.

Он назвал Неретина талантливым человеком, который даже без актерского образование смог завоевать место в сердцах многих россиян.

«Уникальный был персонаж, конечно, единственный в своем роде. Вроде и не профессионал по части актерского мастерства, а как людям запомнился», - добавил продюсер.

Причины закрытия скетч-шоу Команда не хотела закрывать проект, но на этот шаг пришлось пойти из-за «закручивающихся гаек» - против создателей роликов возбудили еще одно уголовное дело, заявил Клочков.

В скандальном выпуске «депутат» Наливкин использовал бутафорский гранатомет. Эффект взрыва создали с помощью пиротехники, но группу авторов заподозрили в хулиганских действиях. Продюсер напомнил, что съемочной группе вменяют не только применение взрывчатых веществ, но и их незаконное изготовление.

«Это такая тяжелая статья уголовная, от 10 до 15 лет, хотят нас обвинить в этом. Мы, конечно, всеми силами откусываемся от этого, у нас адвокаты работают хорошие. И мы два дня назад объявили о том, что мы не можем продолжать наш проект и объявили это через нашего актера, видео есть в интернете», - заключил Клочков.

Ранее возможной причиной смерти Неретина назвали оторвавшийся тромб. По данным прессы, актер умер во сне.