29 октября 2024, 15:44

Дирижер Башмет добился выселения лишних жильцов из своей квартиры

Global Look Press
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Тверской суд Москвы постановил выписать из квартиры Юрия Башмета бывшего собственника и пятерых жильцов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», - заявил судья.

Музыкант купил квартиру в 2008 году, по условиям договора жилье продавалось свободным от других лиц. Несмотря на это, в квартире оказался зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Все 16 лет Башмет оплачивал коммуналку за себя и других жильцов.

Ранее в центре Москвы арестовали два нежилых помещения в особняке, расположенном в Чистом переулке.

Суд Москва Квартиры
29 октября 2024, 01:14
Актер Михаил Демчук из «Майора Грома» умер в 40 лет
Freepik
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Актер кино и сериалов, артист рекламы, озвучки и дубляжа Михаил Демчук скончался 16 октября. Информация о смерти появилась в его профиле на сайте «Кино-театр.ру».

В фильмографии актера 43 роли в фильмах, сериалах и телешоу. Демчук начал сниматься в 2017 году. В числе его работ роли в картинах и сериалах «Гусар», «В клетке», «Майор Гром: Чумной доктор», «Милиционер с Рублевки», «Проект „Анна Николаевна“», «Трудные подростки», «Беспринципные». Демчук снимался в рекламе и работал актером дубляжа.

Последней законченной работой стал проект «Тур с Иванушками». На момент его смерти актер был задействован в трех сериалах, в одном из них он играл алкодемона.

Романтическая комедия «Тур с Иванушками» вышла в российский прокат летом 2024 года. В рейтинге лучших картин в России фильм занял третье место по итогам первых прокатов.

Сериалы Реклама Фильмы Актеры Артисты
28 октября 2024, 14:24
По делу о похищении певца Авраама Руссо истек срок давности
РИА «Новости»
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Срок давности по делу о похищении Авраама Руссо истек, обвиняемый Владимир Шестопалов избежал уголовного наказания. Адвокат певца Андрей Алешкин рассказал 360.ru, какие действия предпримет теперь.

Он заявил, что не будет оспаривать это решение, поскольку оно полностью законно.

«Но это не исключает гражданской правовой ответственности. Мы подаем иск на пять миллионов рублей и будем взыскивать с Шестопалова моральный вред, сопутствующие данному делу расходы, в том числе на представителя, в том числе от упущенной концертной деятельности и медицинские расходы», - рассказал юрист.

Руссо заявил, что его похитили в 2004 году по приказу бизнесмена Тельмана Исмаилова, а Шестопалов был одним из исполнителей преступления. Певца избивали в кабинете ресторана в центре Москвы, после чего увезли на дачу в Подмосковье, где удерживали, пока он не выполнил все требования. Спустя много лет Руссо опознал Шестопалова на очной ставке , хоть и с большим трудом, поскольку тот сильно изменился внешне.

Уголовное дело Музыка Артисты
27 октября 2024, 02:44
Квартиру Ирины Болгар выставили на продажу в Петебурге
Freepik
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На Васильевском острове в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру Ирины Болгар, называющей себя матерью трех детей основателя Telegam Павла Дурова. Об этом сообщил spb.kp.

Стоимость недвижимости оценили в 18 миллионов рублей. Болгар провела в ней свои детские и юношеские годы.

Журналисты издания узнали, что жилье находится не в самом лучшем состоянии и нуждается в ремонте. Там вырваны розетки, а люстры свисают с потолка на одних проводах. Также в квартире почти нет мебели.

В апартаментах сгнили обои, а паркет и линолеум давно изжили свое. Квартира площадью почти 100 квадратных метров находится посредине Васильевского острова, недалеко от метрополитена.

В сентябре Болгар заявила, что в 2018 году Дуров планировал перевези ее с детьми в Париж. Ради этого он якобы был готов платить за аренду дома семь миллионов рублей в месяц. Однако переезд так и не состоялся.

Санкт-Петербург Недвижимость Павел Дуров Квартиры
27 октября 2024, 02:32
Рисунок фломастерами Виктора Цоя продали на аукционе за рекордную сумму
РИА «Новости»
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Рисунок легендарного музыканта, поэта, актера и лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах за рекордные 76,9 тысячи евро (более восьми миллионов рублей). Об этом сообщила пресс-служба аукциона современного искусства VLADEY.

«Продано!» прозвучало на сумме в 60 000 евро (более шести миллионов рублей) за работу Виктора Цоя - абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро», - уточнили организаторы.

На торги выставили рисунок Цоя с «квадратноголовым человечком». Большую часть работ музыканта составляют рисунки, выполненные фломастерами. Своей простотой, искренностью, лаконичностью они напоминают детское творчество.

Цой увлекался рисованием с детских лет. В юности он занимался в художественной школе, а потом поступил на оформителя в Ленинградском художественном училище имени Серова, но недолго проучился. После этого будущий музыкант пошел учиться в художественно-реставрационное училище по специальности «резчик по дереву».

Прошлым летом Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную Виктору Цою.

Евро Аукционы Виктор Цой

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