Директор Орбакайте отрекся от певицы после отмены ее концертов в России

Шоу-бизнес — отдельный мир, участники которого живут по своим правилам. Те, кто пришел на «голую» вечеринку, не осознавали, насколько это отразится на них. Только после отмены концертов и срыва контрактов участники этого мероприятия поняли, что все серьезно. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Зашли не в ту дверь Он вспомнил о видео, на котором российский певец Филипп Киркоров произносит речь с извинениями. Валуев отметил, что с точки зрения смысловой нагрузки артист вроде бы сказал все правильно. Но подача оставила желать лучшего.

«По стилистике доведения с точки зрения эмоций было послано для нас, на мой взгляд как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку», - предположил депутат.

Он заверил, что все гости вечеринки совершенно точно собрались на подобное мероприятие не в то время. Причем они искренне не понимают, в чем именно проблема.

«Когда у них слетели контракты и концерты, вот тогда они почувствовали, что реакция на их счет была негативной», - подчеркнул парламентарий.

По мнению Валуева, государство не может попускать такие вещи, особенно во время проведения СВО. И одновременно с этим есть люди, которые живут в отрыве от реальности и показывают подобные вечеринки всему миру, осознанно снимая происходящее на камеру.

Свои правила «„Голая“ вечеринка пришлась не ко времени. Те, кто приходил туда, искренне считали, что это очередной вечер, где есть определенные правила. Основная масса людей была во что-то одета. Вот они в соцсетях фотографировались, кто-то был по пояс одет. Такая богемная тусовка замутилась», - сказал он.

Звезды пришли на «голую» вечеринку по приглашению телеведущей Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие стало поводом для селебрити пообщаться в кругу себе подобных. Поэтому, как считает Валуев, вряд ли они осознавали, за что им потом может «прилететь».

Он отметил, что после вечеринки Анастасия Ивлеева подверглась буллингу. При этом депутат удивился тому, как люди забывают о морали и могут пожелать человеку смерти.

«Мы в своих эмоциях иногда забываем о морали <…> Там люди и смерти желают, разве так можно?» - удивился Валуев.

Он рассказал о правиле, которому старается придерживаться. По его мнению, не стоит сожалеть о содеянном, оглядываясь назад. При принятии ситуации можно исправить все ошибки. Никто не идеален, резюмировал Валуев.

Шоу-бизнес - отдельный мир, участники которого живут по своим правилам. Те, кто пришел на «голую» вечеринку , не осознавали, насколько это отразится на них. Только после отмены концертов и срыва контрактов участники этого мероприятия поняли, что все серьезно. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.