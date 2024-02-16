16 февраля 2024, 15:27

Директор Ленкома опроверг информацию о проблемах со здоровьем

РИА «Новости»
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Директор Ленкома Марк Варшавер отдыхает у друга на юбилее. В беседе с «360» он опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

Telegram-канал «112» сообщил утром 16 февраля о плохом самочувствии Варшавера.

Директору Ленкома якобы потребовалась экстренная помощь медиков на фоне воспаления легких.

По данным канала, Варшавер заболел и остался дома. Он отказался ехать в больницу, поэтому врачи оказывали ему помощь несколько дней подряд.

Однако сам заслуженный театральный деятель заявил, что информация о проблемах со здоровьем - неправда.

«Все неправда», - ответил Варшавер «360».

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Кроме того, директор Ленкома сегодня отправился на юбилей своего друга.

Марку Варшаверу 76 лет. Он служит директором-распорядителем в Ленкоме с 1987 года. После смерти худрука театра Марка Захарова Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.

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16 февраля 2024, 03:28
Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Таганский суд Москвы в пятницу начнет рассматривать иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Судебное заседание по существу назначили на 16 февраля. Согласно иску, оператор обязан перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Инициатор исков продюсер Александр Иншаков рассказал «360», что продолжит обращаться в суд до тех пор, пока не добьется желаемого. Сумма по иску также не изменится.

На этой неделе аналогичный иск зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор». Истец требует с каждого по одному миллиарду долларов в тот же фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Блогер Настя Ивлеева устроила в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые». Мероприятие посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды шоу-бизнеса.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева Москва
16 февраля 2024, 02:17
Жюри пятого сезона шоу «Маска» возглавил Филипп Киркоров
РИА «Новости»
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Народному артисту России Филиппу Киркорову доверили место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». Об этом создатели проекта сообщили на сайте телеканала НТВ.

«Там, где „Маска“, где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас - там праздник», - отметил в ответ музыкант.

Премьера шоу запланирована на 18 февраля. Вместе с Киркоровым угадывать, кто прячется под разными ростовыми костюмами, будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Основной состав судей в каждом выпуске планируют разбавлять кем-то из участников прошлых сезонов. В первых двух передачах можно будет увидеть Диму Билана и Анатолия Цоя.

Филиппу Киркорову оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Многие телеканалы объявили ему бойкот. Так, на НТВ перенесли премьеру шоу «Маска» с его участием. Несколько дней назад певец выступил перед пациентами больницы Горловки в ДНР и передал им подарки.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева Москва
16 февраля 2024, 02:16
«Спустился с Голгофы». Билан рассказал о жизни после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Исполнитель Дима Билан пережил много неприятностей в 2023 году, назвав его переломным в жизни и карьере. Несмотря на все неприятности, певец продолжает верить, что худшее осталось позади. Об этом он рассказал изданию Woman.ru.

«Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах. И у меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается», - отметил он.

Билан стал одним из гостей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой , которая состоялась в ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». После этого на звезд российского шоу-бизнеса обрушился шквал критики.

В январе Дима Билан побывал в Донбассе с партией гуманитарной помощи. Певец посетил Республиканский травматологический центр, где вручил подарки детям. Также навестил детский центр в Горловке, передав руководству учреждения кондиционеры.

Кроме того, исполнитель выделил приюту для бездомных животных три миллиона рублей, А также взял себе питомца - кота по имени Шахтер.

Концерты Шоу-бизнес
16 февраля 2024, 00:56
«Был жестким». Певец Соколовский рассказал о контракте с Меладзе
РИА «Новости»
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Певец Влад Соколовский признался, что его контракт с Костантином Меладзе был жестким, но продюсер никогда не давил на молодых артистов. Об этом исполнитель рассказал в интервью журналу Voice.

Соколовский получил известность благодаря проекту «Фабрика звезд-7». После него он подписал контракт с Меладзе и начала выступать вместе с Дмитрием Бикбаевым в дуэте «БиС». В 20 лет певец ушел из группы и начал сольную карьеру.

«С Костей у нас был проект на семь лет, но когда мне исполнилось 18, я уже ничего не подписывал, и в 20 лет ушел в сольное плавание. Как и любой контракт того времени, он был жестким, но продюсер на меня никогда им не давил», - рассказал Соколовский.

При этом певец заявил, что Меладзе давал молодым артистам слишком много воли, чего, возможно, делать не стоило.

Певец признался, что «БиС» распался из-за того, что Бикбаев, Меладзе и сам Соколовский, как «трехглавый дракон», смотрели в разные стороны.

В марте 2022 года стало известно, что Влад Соколовский во второй раз стал отцом. У него родился сын от Ангелины Сурковой. Кроме того, у певца есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.

Музыка Интервью

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