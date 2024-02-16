Директор Ленкома опроверг информацию о проблемах со здоровьем

Telegram-канал «112» сообщил утром 16 февраля о плохом самочувствии Варшавера.

Директору Ленкома якобы потребовалась экстренная помощь медиков на фоне воспаления легких.

По данным канала, Варшавер заболел и остался дома. Он отказался ехать в больницу, поэтому врачи оказывали ему помощь несколько дней подряд.

Однако сам заслуженный театральный деятель заявил, что информация о проблемах со здоровьем - неправда.

«Все неправда», - ответил Варшавер «360».

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Кроме того, директор Ленкома сегодня отправился на юбилей своего друга.

Марку Варшаверу 76 лет. Он служит директором-распорядителем в Ленкоме с 1987 года. После смерти худрука театра Марка Захарова Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.