«Динамика к выздоровлению». Стало известно, когда Куклачева выпишут из больницы

«У него идет положительная динамика к выздоровлению, но когда вчера мы обсуждали тему его выписки с лечащим врачом, то было принято решение все-таки понаблюдать за ним еще в стационаре», - пояснил он.

На вопрос о том, когда в итоге произойдет выписка, Дмитрий Куклачев ответил: «Я думаю, после 13-го - 13–14 мая это произойдет».

Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт в середине апреля. Его госпитализировали прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Операция длилась три с половиной часа , медикам даже пришлось останавливать и вновь запускать сердце пациента. В конце апреля СМИ писали, что Куклачеву стало лучше , но он пробудет в больнице еще как минимум неделю. Все это время дети подменяли его на концертах.