Дима Билан купил квартиру с видом на Красную площадь
Певец Дима Билан рассказал на шоу Эльдара Джарахова о планах и задачах на будущее, а также упомянул, что купил квартиру с видом на Красную площадь. Артист заявил, что хочет оборудовать там студию.
«Я исследую голос сам. Скоро переезжаю, прикупил квартиру с видом на Красную площадь. Хочу там студию оборудовать. И рядом, буквально в несколько минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка», - поделился певец.
Билан признался, что хочет найти педагога по вокалу и вспомнить, что такое академический звук. В планах у артиста - сделать классическую программу с романсами, ариями.
«Вытащить из себя камни, которые я разбросал по жизни, чтобы быть интересным себе и слушателям», - заявил Билан.
Артист уверен, что учиться никогда не поздно. Он много работает в студии звукозаписи, летает с концертами по стране.
После участия в шоу «Маска» Билан признался , что у него начались проблемы со здоровьем. Билан выступал в маске Мамонтенка, и его костюм был одним из самых жарких и тяжелых за всю историю проекта - голова зверя весила около 15 килограммов.