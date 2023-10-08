Дима Билан купил квартиру с видом на Красную площадь

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«Я исследую голос сам. Скоро переезжаю, прикупил квартиру с видом на Красную площадь. Хочу там студию оборудовать. И рядом, буквально в несколько минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка», - поделился певец.

Билан признался, что хочет найти педагога по вокалу и вспомнить, что такое академический звук. В планах у артиста - сделать классическую программу с романсами, ариями.

«Вытащить из себя камни, которые я разбросал по жизни, чтобы быть интересным себе и слушателям», - заявил Билан.

Артист уверен, что учиться никогда не поздно. Он много работает в студии звукозаписи, летает с концертами по стране.

После участия в шоу «Маска» Билан признался , что у него начались проблемы со здоровьем. Билан выступал в маске Мамонтенка, и его костюм был одним из самых жарких и тяжелых за всю историю проекта - голова зверя весила около 15 килограммов.