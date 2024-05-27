27 мая 2024, 11:12

«Дико боялась этой страшной машины». Дочь Кудрявцевой попала в больницу

Global Look Press
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У пятилетней дочери Леры Кудрявцевой Маши возникли проблемы со здоровьем. О госпитализации ребенка телеведущая сообщила в своем Instagram*.

По ее словам, у дочки не проходит заложенность носа, поэтому девочку решили оставить в больнице для полного обследования. Ей назначили компьютерную томографию, чтобы исключить синусит.

«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», - пояснила Кудрявцева.

Телеведущая родила дочь Машу от футболиста Игоря Макарова. Пара состоит в официальном браке с 2013 года. Супруги прошли через процедуру ЭКО, чтобы на свет появился общий ребенок.

Кудрявцева недавно вернулась из путешествия по Италии. После поездки телеведущая пожаловалась на появившиеся лишние килограммы.

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Дети Болезни Лера Кудрявцева Шоу-бизнес
27 мая 2024, 11:46
Алеся Кафельникова снялась топлес для журнала
Global Look Press
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Дочка теннисиста Евгения Кафельникова Алеся после долгого затишья появилась на обложке журнала Marie Claire. Издание разместило пикантные снимки модели в Instagram*.

Алеся Кафельникова исчезла из публичного поля в начале года. Она не появлялась в соцсетях несколько месяцев. Однако сейчас модель предстала на снимках с полуобнаженной грудью. На ней надет расстегнутый черный пиджак свободного кроя, а также былые трусы поверх темных колготок.

Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, атласными перчатками с бантами и остроносыми туфлями на каблуках.

Помимо этого Кафельникова позировала и в других не менее откровенных образах. В частности, в боди и облегающем комбинезоне, а также обнаженной, стоя спиной к фотографу.

Ранее супермодель Ирину Шейк сняли в необычных образах для журнала Print Magazine. На одном из снимков она предстала без бюстгальтера.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Модели
27 мая 2024, 11:30
Стало известно о состоянии госпитализированной Немоляевой
Global Look Press
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Актриса Светлана Немоляева идет на поправку после госпитализации. Она сдала первый отрицательный тест на коронавирус, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, состояние 87-летней Немоляевой стабилизировалось. Народную артистку РСФСР могут выписать в ближайшие дни, если ее восстановление будет идти в таком же темпе.

Звезда «Служебного романа» оказалась в одной из московских больниц 19 мая. Ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Немоляева рассказала, что переносит заболевание достаточно легко. Актриса добавила, что сильно расстроилась, так как пришлось отменить ближайшие концерты с ее участием.

Больницы Актеры
27 мая 2024, 10:50
Аллегрова разнесла участников «ВИА Суперстар» за исполнение ее песен
Global Look Press
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Певице Ирине Аллегровой не понравилось выступление некоторых групп на шоу «ВИА Суперстар» на НТВ. Она раскритиковала участников, исполнивших ее песни.

Аллегрова сначала резко высказалась в адрес коллектива ВИА «Лейся, песня», которые выступили с ее хитом «Не обернусь». По словам артистки, номер показался ей еще хуже выступления группы «Чи-Ли».

«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», - уточнила Аллегрова.

Наташа Королева и Лера Кудрявцева согласились с таким мнением, им также не понравился этот номер.

«Все это было немного искусственно», - указала Королева.

При этом Аллегрову приятно удивила группа «Балаган Лимитед», которая исполнила ее композицию «Угонщица».

«Ребята - это вышак для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили! Такое я принимаю на все 100%», - отметила певица.

Ранее певица Лариса Долина в новом музыкальном шоу «Поймай меня, если можешь» на телеканале «Россия» встретилась со своими клонами. Три девушки исполнили ее песню «Половинки».

Концерты Музыка Телевидение Шоу-бизнес
27 мая 2024, 05:33
Дженнифер Лопес уличили в попытке скрыть обручальное кольцо
РИА «Новости»
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Пользователи Сети, обеспокоенные возможным разводом певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека, начали обсуждать странные снимки артистки, которую подловили папарацци в Лос-Анджелесе. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

На фото видно, что Лопес пыталась спрятать левую руку под рукавом кофты. При этом на ее безымянном пальце все еще находилось обручальное кольцо. Пользователи рассмотрели блестящую полоску, которая выглядывала из-под ткани.

В таком случае все слухи о ее разладе с Аффлеком могут быть не более чем пиар-акция, цель которой привлечение к их особам повышенного внимания.

«Они точно играют с нами в какие-то странные игры», - написал один из комментаторов.

При этом самого Аффлека не раз видели без обручального кольца. Он его только недавно снова надел.

Ранее Лопес появилась на кинопремьере в одиночестве , подогревая тем самым слухи о разладе в их паре с Аффлеком. На тот момент обручальное кольцо красовалось на ее левой руке.

США Скандалы Музыка Громкие разводы

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