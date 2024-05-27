«Дико боялась этой страшной машины». Дочь Кудрявцевой попала в больницу

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По ее словам, у дочки не проходит заложенность носа, поэтому девочку решили оставить в больнице для полного обследования. Ей назначили компьютерную томографию, чтобы исключить синусит.

«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», - пояснила Кудрявцева.

Телеведущая родила дочь Машу от футболиста Игоря Макарова. Пара состоит в официальном браке с 2013 года. Супруги прошли через процедуру ЭКО, чтобы на свет появился общий ребенок.

Кудрявцева недавно вернулась из путешествия по Италии. После поездки телеведущая пожаловалась на появившиеся лишние килограммы.

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