10 июня 2024, 05:19

Дибров посоветовал мужьям качать порно и устраивать с женой ролевые игры

РИА «Новости»
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Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл секрет крепкого брака со своей молодой супругой, посоветовав мужьям устраивать интимные свидания с ролевыми играми со своими женами. Об этом он заявил в интервью Надежде Стрелец в эфире YouTube-канала «Стрелец-молодец».

«Скачайте порнуху в интернете. Ведь вы же делали это до ЗАГСа, так почему же сейчас этого не делаете? Проведите с ней этот субботний вечер, устройте ролевую игру», - заявил он.

По его словам, для сохранения отношений супругам нужно постоянно уделять друг другу внимание и удивлять. Дибров добавил, что у него получается сохранить страсть со своей избранницей, поэтому он не переживает по поводу возможных измен, несмотря на ее привлекательность.

Если говорить о романтических свиданиях, то телеведущий посоветовал встречаться в роскошных номерах отеля, не забывая про такие детали, как красивое белье и шампанское.

Дмитрий и Полина Дибровы счастливы в браке уже 15 лет. У пары трое детей.

В конце прошлого года Дибров пожаловался на хейтеров, которые называют его «бабушкой».

Семья Брак Дмитрий Дибров
10 июня 2024, 05:02
У Пугачевой стало плохо со здоровьем на Кипре
РИА «Новости»
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У певицы Аллы Пугачевой, перебравшейся с семьей на Кипр, из-за жары ухудшилось самочувствие. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

По информации канала, температура на острове бьет рекорды. На этой неделе было 43 градуса - самый высокий показатель на начало июня за всю историю наблюдений. Правда сейчас «похолодало» - температура опустилась до отметки 32 градуса.

«Но легче больной артистке не становится. У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил», - сказано в сообщении.

На лето Примадонна вместе с семьей планирует перебраться в Юрмалу. Там у нее есть вилла, а климат значительно мягче.

В мае о состоянии здоровья Пугачевой рассказали жители Кипра. Певицу заметил на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. Посетители мероприятия заметили пугающие изменения во внешности Примадонны. По их словам, Пугачева «как-то сдала», «сутулится», «у нее нарушена координация» и «отекшее лицо». Жители Лимассола также сообщили, что раньше видели певицу с супругом на прогулках, но сейчас не встречают, как будто она не выходит из дома.

В конце мая в Россию приезжал внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. По словам соседки певицы, мужчина пытается продать дачу , которую Пугачева ему передала.

Кипр Алла Пугачева Климат
10 июня 2024, 04:04
Работникам морга предлагали миллион за фото голой Жанны Фриске
РИА «Новости»
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Работникам морга, в котором находилось тело умершей от рака певицы Жанны Фриске, предлагали миллион рублей за ее голое фото. Об этом рассказал ее отец Владимир Копылов в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью», - признался мужчина.

По его словам, сначала злоумышленники предлагали врачам 500 тысяч, потом повысили «вознаграждение» до миллиона. Но работники морга отказались.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы - неоперабельной опухоли головного мозга.

В конце мая стало известно, что от рака груди умерла кузина Жанны Фриске Татьяна Гончаренко. Ей было 39 лет, 14 из которых она боролась с онкологическим заболеванием. Сначала болезнь перешла в ремиссию, но спустя 10 лет вернулась.

Отец Фриске Владимир Копылов обвинил в смерти племянницы врачей из Турции и Израиля, которые, по его словам, подобрали ей неподходящие препараты.

Врачи Рак Жанна Фриске Онкология
10 июня 2024, 01:17
Дочь Заворотнюк получила от матери сигнал с того света
РИА «Новости»
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Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками загадочной историей, которая произошла с ней после смерти матери. Она написала в соцсетях, что долго не могла найти архивные фото актрисы, но тут ее посетила мысль, где посмотреть, сообщил Пятый канал.

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», - написала Анна.

По ее словам, архивные фотографии она искала несколько дней и уже была готова расплакаться от огорчения, ведь снимки были в единственном экземпляре, без копий. И тут произошло, по ее мнению, нечто необъяснимое, мистическое, как будто она получила сигнал с того света от матери.

До этого дочь «прекрасной няни» показала подписчикам в соцсетях редкие фотографии матери из семейного архива. На них актриса была запечатлена красивой, молодой и здоровой в кругу детей и родных.

Несколько дней назад семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех людей, которые поддерживали актрисы во время болезни.

Семья Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
10 июня 2024, 01:00
Соседов довел до слез Марго из «Стрелок» в эфире «ВИА Суперстар»
РИА «Новости»
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Музыкальный критик Сергей Соседов в новом выпуске шоу «ВИА Суперстар!» довел до слез солистку золотого состава группы «Стрелки» Марию Кандиано (Марго), которая разрыдалась прямо на сцене. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В пятом эпизоде внимание членов жюри больше привлекли выступления группы «Божья коровка» и золотого состава «Стрелок», чьи номера шли друг за другом. Первый коллектив исполнил песню Сергея Трофимова «Город Сочи», а второй - песню Ирины Дубцовой «Медали».

Гера (Светлана Бобкина), Марго (Мария Кандиано) и Кэт (Екатерина Любомская), по мнению певицы Лолиты, ярко раскрылись на этом шоу.

Телеведущая Лера Кудрявцева добавила, что раньше воспринимала солисток группы как «поющие трусы», но была неправа, так как у них «потрясающие вокальные данные». С ней согласились Стас Пьеха и Наташа Королева. И только Соседов высказался критически, поставив ноль баллов.

«Не понял восторгов совершенно. Не понял, о чем вы пели. Скучно, вяло, неинтересно. Считаю, что моими коллегами сильно завышена оценка этой группе», - заявил он.

Марго расплакалась, услышав жесткую критику. Соседов объяснил, что с его баллом они бы получили семь баллов, но на такую оценку они не спели. По итогам выпуска «Стрелки» стали аутсайдерами, но не покинули шоу.

Ранее Соседов признался, что не слишком удачно выступил в телешоу «Поймай меня, если сможешь», подмочив свою репутацию.

Музыка Телевидение Ток-шоу

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