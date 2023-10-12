Диана Гурцкая растрогала зрителей речью о муже
Певица Диана Гурцкая на благотворительном фестиваля для детей с проблемами со зрением произнесла речь, которую посветила покойному мужу Петру Кучеренко. Своими словами артистка растрогала зрителей, сообщил «Муз-ТВ».
Гурцкая, которая также и организатор этого мероприятия, исполнила на сцене песню «Прости». После выступления певица обратилась к публике. В своем обращении она подчеркнула, что любовь к ушедшему из жизни мужу всегда будет жить в ее сердце. Как отметила Гурцкая, в трудную минуту эти чувства помогают ей собраться с силами.
«Сегодня все песни о любви и радости я буду посвящать своему мужу. Он всегда живет в моем сердце и будет жить. Именно это дает мне силы не сломаться и не впасть в уныние», - сказала исполнительница, отметив, что это бы понравилось ее мужу.
Петр Кучеренко умер 20 мая во время полета с Кубы. Ему было 46 лет. Сын пары Константин рассказал о хейте , с которым столкнулся в Сети, когда читал материалы о своем отце. Он подчеркнул, что отец был для него самым лучшим, каким бы он ни казался многим людям. Молодой человек посоветовал подписчикам ценить свою семью и близких.