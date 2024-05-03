Диана Гурцкая показала последнее фото умершего мужа

«Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе - и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает», - подписала снимок певица На фото ее супруг собирается задуть свечи на торте. Ему могло бы исполниться 47 лет, однако его жизнь оборвалась из-за внезапной трагедии. Ему стало плохо 20 мая 2023 года во время полета с Кубы в Москву, никто из врачей или бортпроводников не смог оказать ему необходимую помощь.

В своем сообщении Гурцкая выразила глубокую скорбь и признала, что все еще не находит в себе сил принять эту потерю. Она вспомнила о совместных моментах счастья и поделилась, что очень скучает по своему мужу.