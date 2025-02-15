Диана Гурцкая довела подписчиков до слез словами о муже

«Ты умел украшать романтикой нашу любовь, а теперь своим светом и неосязаемым теплом украшаешь каждый мой жест, мое решение и мой жизненный путь», - отметила она.

На фото артистка была одета в белую куртку, а Кучеренко - в коричневую ветровку. Мужчина целовал руки Гурцкой и смотрел на нее. Певица призналась, что в браке с ним была самой счастливой женщиной.

Она пообещала привить лучшие качества покойного мужа их сыну Константину, в том числе, «по-настоящему любить и без остатка отдавать всего себя партнеру». Последнее Гурцкая назвала даром, которым обладал Кучеренко.

«Очень мудрые слова. До слез», - написала одна из поклонниц артистки.

Признание Гурцкой растрогало подписчиков. Пользователи поздравили ее с Днем святого Валентина, отметив, что все желают пережить такую любовь, какая была у нее с Петром Кучеренко.

Ранее Гурцкая призналась, что мечтает хотя бы на пять минут увидеть своего сына , особенно, когда ей говорят, что он красивый.