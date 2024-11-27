Диана Арбенина упала с балкона на концерте в Петербурге

Актриса и певица Марина Федункив стала матерью — в 53 года она родила сына. Артистка заявила kp.ru, что обсуждала с мужем суррогатное материнство, но в итоге рискнула сама выносить ребенка.

Актриса и певица Марина Федункив стала матерью - в 53 года она родила сына. Артистка заявила kp.ru , что обсуждала с мужем суррогатное материнство, но в итоге рискнула сама выносить ребенка.

«Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива», - рассказала Федункив.

Три года назад артистка вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Между супругами существенная разница в возрасте: муж младше Федункив на 13 лет.

Актриса отметила, что скрывала беременность и понимала, что ее мечта стать матерью может не реализоваться. Несмотря на возраст, ей удалось самой выносить ребенка.

«Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту», - призналась она.

Супружеская чета рассматривала вариант суррогатного материнства или усыновления, но в итоге решилась на естественные роды. Ради этого Федункив занялась оздоровлением: бросила курить и полностью исключила алкоголь.

Будучи в положении, актриса участвовала в проекте ТНТ «Первые на деревне». В съемочной группе были в курсе, что артистка ждет ребенка.