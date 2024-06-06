06 июня 2024, 22:39

«Девятый день без Насти». Семья Заворотнюк выступила с обращением

РИА «Новости»
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Сегодня исполнилось девять дней с момент ухода из жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. На странице актрисы в соцсетях опубликовали пост благодарности от имени ее семьи всем людям, которые ее поддерживали во время болезни, молились, привозили лекарства, сообщило издание StarHit.

«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил», - написали родственники актрисы.

По их словам, они тоже верили в чудо, но были удивлены, когда им стали поступать предложения помощи от людей из разных уголков мира.

Девушка из Папуа-Новой Гвинеи, например, везла в Москву какой-то фрукт, способный поднять иммунитет при онкологическом заболевании. Знакомые и нет люди привозили необходимые для лечения лекарства. Воспитанники детских домов присылали свои письма, стихи и рисунки, чтобы ее поддержать. В монастырях во многих странах мира проводили службы, где молились о здравии Заворотнюк.

Родственники актрисы также поблагодарили Покровский монастырь, духовно поддержавший вдовца Петра Чернышова и его дочь.

Ранее стало известно, что «прекрасная няня» узнала о своем диагнозе в 2019 году , когда поехала в Ереван, чтобы представить вместе с телеведущей Анфисой Чеховой ювелирный магазин.

Семья Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
06 июня 2024, 23:04
«Вымоленное чудо». Сати Казанова объявила, что ждет первенца в 41 год
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Звезда «Фабрики звезд» 41-летняя Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности. Об этом певица написала в социальной сети Instagram*.

Казанова показала в социальной сети округлившийся живот.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», - написала певица.

Семь лет назад Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Внимательные поклонники заподозрили беременность певицы уже в марте 2024 года. Тогда она впервые за несколько месяцев вышла в свет на вручении премии Prix D’excellence De La Beaute. На исполнительнице было обтягивающее платье, под которым проглядывал слегка округлившийся живот.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Музыка Телевидение
06 июня 2024, 20:58
«Была светлым и добрым человеком». Актриса Голикова утонула на репетиции праздника на воде в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Актриса Театра Вахтангова Анастасия Голикова утонула в Санкт-Петербурге во время репетиции праздника на воде. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

О ЧП на Большом пруду в Екатерининском парке Санкт-Петербурга сообщила пресс-служба следственного управления по городу.

«В этот момент на нем находились 24 человека. Четырех пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи доставили в больницу, где один из них впоследствии скончался», - уточнили в ведомстве.

Понтон, по данным StarHit , был перегружен в два раза и из-за этого перевернулся. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Погибшей пассажиркой оказалась 28-летняя актриса Анастасия Голикова. На понтоне она занималась подготовкой праздника на воде, посвященного юбилею Александра Пушкина. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

«Анастасия была очень светлым человеком, добрым, любящим свое дело. И при этом очень целеустремленным, знающим, чего хочет в жизни», - поделилась приятельница девушки.

Еще одна знакомая Голиковой рассказала, что ее семья уже знает о трагедии. Отец актрисы сейчас едет в Санкт-Петербург, так же у нее осталась мать и сестра.

Гибель актрисы подтвердили в Театре Вахтангова.

«Мы потрясены этой новостью и трагически ранним уходом замечательной актрисы. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память!» - отметили в пресс-службе театра.

Санкт-Петербург Уголовное дело Больницы Театры Полиция
06 июня 2024, 18:30
«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой
Global Look Press
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Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала «Страсти».

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала « Страсти ».

«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», - отметил Горбашов.

По его словам, Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, которого почитали и боялись.

«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных. В любом случае ее авторитет был непререкаем», - подчеркнул лидер «Миража».

Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

Песни Музыка Алла Пугачева
06 июня 2024, 17:41
«Чахнет без России». Концерт Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом
Global Look Press
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Украинская певица Светлана Лобода спела на Дне города Даугавпилс в Латвии. Ее выступление вызвало скандал, сообщил «Московский комсомолец».

Украинская певица Светлана Лобода спела на Дне города Даугавпилс в Латвии. Ее выступление вызвало скандал, сообщил « Московский комсомолец ».

По информации издания, артистка стала реже выступать. В прошлом году она заявила, что будет петь только с украинским флагом. В итоге от ее услуг отказались. В этот раз она не стала выдвигать требований. Зрители обратили внимание, что все хиты Лобода исполняла исключительно на русском языке.

«Света очень сдала: это видно невооруженным взглядом <…> Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом», - поделилась одна из присутствовавших на концерте поклонниц.

Она отметила, что артистка пела вживую, однако, по ее мнению, не попадала в ноты. Из-за этого случился скандал.

«Большая часть была недовольна. Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», - заключила собеседница.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Универ» Анна Кузина начала собирать деньги на беспилотники для ВСУ. Актриса вернулась в родной Киев из России после начала спецоперации.

Скандалы Латвия Концерты Песни Россия Музыка Светлана Лобода

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