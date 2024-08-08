«Девушка на выданье». Нюша удивила фанатов снимками топлес в колготках

«Всегда была шикарная», «Фотосессия огонь», «Девушка на выданье», «Образ подходит, красиво. Такая дикая кошка», «Точеная фигурка, как на шахматной доске», - написали фанаты.

При этом нашлись и те, кому не понравились пикантные снимки Нюши. Пользователи не поняли, с какой целью она выкладывает такие фото.

«И для чего это?», «Надеюсь, мех искусственный!», «Господи, без штанов, но в шляпе. После развода с ней совсем все плохо», - отметили хейтеры.

Недавно Нюша рассказала об отношениях с бывшим после развода. По ее словам, с исполнителем Егором Кридом она общается, но назвать это дружбой нельзя.

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Артистка позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. На ней были надеты черные колготки и туфли на каблуке с острым мысом. Однако ключевой изюминкой фотосессии стала огромная меховая шапка.

Под постом артистки появилось множество комментариев. Некоторые поклонники заметили, что развод певице пошел на пользу.