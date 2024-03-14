Девушка Ди Каприо появилась топлес на обложке журнала

Дело бизнесмена Вагифа Пейсахова, задолжавшего семье Иосифа Кобзона 25 миллионов долларов (более миллиарда рублей), досрочно прекратили в феврале 2024 года. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Пейсахов был известной фигурой не только среди местных бизнесменов, но и среди московского бомонда. С Кобзоном он познакомился в 90-х на концерте в Ставрополе.

В 2013 году Пейсахов получил от Кобзона заем в размере 25 миллионов долларов на расширение бизнеса. Однако никакой расписки певец с предпринимателя не взял.

Изначально договоренности соблюдались, однако впоследствии бизнесмен начал задерживать выплаты, что привело к тому, что договоренности оформили письменно. Несмотря на это, Пейсахов продолжил пропускать сроки платежа.

Кобзон прибег к помощи правоохранительных органов, против бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2016 году Пейсахов получил шестилетний тюремный срок после признания, что потратил деньги в покер.

После смерти Кобзона его вдова обратилась в суд с иском о возврате денег. Бизнесмена признали банкротом в 2020 году. На имя Пейсахова были зарегистрированы товарные знаки, земельные участки, помещения в Ставрополе, а также необычный товар - «оздоровительный бюстгальтер» с патентом на включение медных элементов в кубки. Однако сейчас у него за душой нет ни гроша. За время тюремного заключения он заработал 2903 рубля и 23 копейки.

Стороны смогут обжаловать решение суда в течение месяца.