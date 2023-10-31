Детям Пугачевой и Галкина предрекли проблемы из-за переезда на Кипр

«Адаптация школьников - это сложный процесс, из-за которого могут возникнуть проблемы с учебой. В каждом учебном заведении разная манера преподавания, общения или социальный запрос. <…> У детей могут возникнуть проблемы с языком», - заявил он.

По словам Казарновского, в разных школах эффективность образования может отличаться, но сейчас трудно судить о его качестве. Только через много лет можно определить, как такое обучение повлияло на детей.

В России близнецы учились в Первой московской гимназии, после переезда в Тель-Авив - в частном учебном заведении King Solomon School. Теперь семья обосновалась на Кипре, где в большинстве школ преподают на греческом языке.

Ранее стало известно, как Алла Пугачева и Максим Галкин* живут на Кипре. По данным СМИ у них есть роскошная квартира в самом дорогом небоскребе Лимассола.

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.