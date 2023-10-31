31 октября 2023, 04:04

Детям Пугачевой и Галкина предрекли проблемы из-за переезда на Кипр

РИА «Новости»
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Близнецы певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* Лиза и Гарри могут иметь проблемы с успеваемостью после переезда из Израиля на Кипр. Детей отправили в новую школу, которая стала третьим местом обучения за год. Об опасности частой смены школ для учеников рассказал заслуженный учитель России Сергей Казарновский в беседе с «Абзацем».

«Адаптация школьников - это сложный процесс, из-за которого могут возникнуть проблемы с учебой. В каждом учебном заведении разная манера преподавания, общения или социальный запрос. <…> У детей могут возникнуть проблемы с языком», - заявил он.

По словам Казарновского, в разных школах эффективность образования может отличаться, но сейчас трудно судить о его качестве. Только через много лет можно определить, как такое обучение повлияло на детей.

В России близнецы учились в Первой московской гимназии, после переезда в Тель-Авив - в частном учебном заведении King Solomon School. Теперь семья обосновалась на Кипре, где в большинстве школ преподают на греческом языке.

Ранее стало известно, как Алла Пугачева и Максим Галкин* живут на Кипре. По данным СМИ у них есть роскошная квартира в самом дорогом небоскребе Лимассола.

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Дети Школы Алла Пугачева Максим Галкин
31 октября 2023, 05:04
Певица Цыганова раскритиковала Газманова за скандал на концерте в Дубае
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Певец Олег Газманов не должен был выступать в Дубае в трудное для России время. Такое заявление сделала певица Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов в интервью Юрию Дудю*.

«Для нас Валерий Меладзе, Александр Ревва - нечисть. Предатели. Газманов тоже нечисть, он еще обиделся на это, а зря», - отметила исполнительница.

По словам Цыгановой, у артиста возможно раздвоение личности. Она вспомнила, как Газманова попросили поддержать украинскую сторону, но тот не согласился. При этом артист не стал спорить и отстаивать интересы России, а просто пожелал не общаться на эту тему.

«Если ты декларируешь и тебя выводят в первые ряды со знаменами - будь добр соответствовать», - сказала Цыганова.

Несмотря на это, артистка считает песни Газманова хорошими. Однако выполнять боевые задачи под них никто не стал бы.

Ранее Юрия Дудя* призвали привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ после интервью с Цыгановой и ее мужем. В начале беседы журналист поблагодарил собеседников за то, что они согласились с ним поговорить, несмотря на разные политические позиции.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Интервью Юрий Дудь
31 октября 2023, 04:24
Стало известно, сколько певцу Shaman платят за концерты
РИА «Новости»
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Самые высокие цены на корпоративы певца Shaman (Ярослав Дронов) варьируются от 50 до 100 тысяч евро (почти 10 миллионов рублей). Об сообщил концертный директор артиста Сергей Лавров в беседе с News.ru.

«Когда закончится его звездный час - сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро. Он зарабатывает на выступлениях и корпоративах от 50 тысяч до 100 тысяч евро», - заявил он.

Концертный директор отметил, что среди российских знаменитостей Shaman «не номер один» по заработкам. Например, исполнительницы Анна Асти и Юлия Зиверт получают за свои выступления больше денег. Звезды собирают большие концертные площадки.

Ранее Shaman рассказал, что многим обязан легендарному шансонье Михаилу Кругу. По его словам, певец помог артисту, когда тот начинал свой творческий путь в ресторане города Новомосковска. Посетители часто заказывали у молодого артиста песни из репертуара Круга.

Песни Музыка Деньги
31 октября 2023, 00:46
«Было волшебное лето». Гвинет Пэлтроу рассказала о романе с Мэтью Перри в молодости
Кинопоиск
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Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о романе с коллегой по цеху Мэттью Перри. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на соцсети знаменитости.

По словам Пэлтроу, они познакомились с Перри на фестивале в 1993 году. Обе звезды тогда еще не были популярными.

«Я запомнила его таким забавным, таким милым, с которым было так весело. Мы ездили купаться в ручье, пили пиво в местном баре, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето», - призналась актриса.

Женщина рассказала, что вместе с Перри играла в разных спектаклях. Ей всегда было весело и легко общаться с актером, потому что он имел отменное чувство юмора. Когда вышел пилотный выпуск серии «Друзей» артист сильно беспокоился и надеялся на большой прорыв нового проекта.

По словам Пэлтроу, через некоторое время они расстались, но еще очень долго дружили. Она отметила, что всегда была рада видеть бывшего партнера. Сейчас женщине тяжело из-за кончины актера.

Ранее стало известно о смерти Мэттью Перри на 55-м году жизни. По информации СМИ, знаменитость утонул в джакузи у себя дома. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новость о его гибели шокирующей.

Сериалы Кино Актеры
30 октября 2023, 15:06
Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
РИА «Новости»
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Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь» в честь своего хита. Информацию об этом можно найти на сайте Роспатента и патентного бюро «Гардиум».

Судя по опубликованным сведениям, Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака еще в апреле. Роспатент одобрил заявку, и исключительное право на товарный знак зарегистрировали 18 октября. Дата истечения действия - 4 апреля 2033 года.

Под этим брендом народный артист сможет торговать алкогольными (пивом, вином, ликерами, медовухой) и безалкогольными напитками, молочной продукцией, полуфабрикатами, сладостями и фастфудом, оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.

Ранее стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* закрыл ИП в России. Сейчас рок-музыкант, по данным СМИ, живет в Израиле.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Алкоголь Бизнес Николаев

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