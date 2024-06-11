Детям Александра Градского отказали в аресте имущества его вдовы

Певица Виктория Цыганова заявила, что идею пообщаться с журналистом Юрием Дудем* предложил ее супруг, продюсер Вадим Цыганов. В беседе с ИА «Регнум» она рассказала подробности резонансного интервью.

«Мне кажется, после нашего интервью Дудя* просто не стало. И меня радует то, что очень многие люди - во всяком случае в моем окружении, в госпитале ребята или на фронте - сказали: это круто, размазали круто», - поделилась артистка.

По словам певицы, заявление о создании этого интервью при помощи нейросетей было шуткой ее мужа. Цыганова добавила, что была готова уйти после 20 минут беседы с иноагентом.

«Я дала Вадику слово, что я не буду драться, что я не набью ему морду и что я высижу до конца», - подчеркнула певица.

Она также отметила, что не увидела в Дуде* образ православного человека. Артистка назвала журналиста человеком, который выполняет чужие задачи и не знает даже собственных детей.

«Кем они будут в итоге - трансвеститами или еще кем-то - ему все равно, они будут решение принимать. Это пропащая история», - заключила Цыганова.

Ранее певица ответила на обвинения в фашизме. По ее словам, она отстаивает традиционные ценности и не готова мириться с политикой подмены в обществе.

* Признан в России иностранным агентом.