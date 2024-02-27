«Я влюблена по жизни с пяти лет. В свое творчество», - заявила балерина.

А вот идеального мужчину она пока еще ищет, но рожать детей от него не планирует. Зато готова полюбить ребенка избранника как своего.

«Мне зачем рожать еще ребенка? Я хочу сказать, что не если, а когда я встречу мужчину своей мечты и у него будет ребенок, <…> то своим отношением к его ребенку я покажу настолько верность и доверие к человеку, что это будет круче, чем выносить и родить», - отметила Волочкова.

Она добавила, что если у избранника детей не будет, это тоже не станет проблемой.

«Я ему скажу, что мой ребенок - это мое творчество. И мужчина моей жизни, который будет любить меня, он примет любые обстоятельства моей жизни. Вы считаете, что рождение ребенка - это скрепление семьи? Нет, это обуза», - призналась артистка.

Волочкова рассказала, что во время беременности выходила на сцену, а репетиции продолжила на следующий день после рождения своей дочери Ариадны.

В декабре прошлого года Волочкова рассказала, что ее 18-летняя дочь Ариадна приехала к ней в гости со своим молодым человеком , с которым встречается несколько месяцев. Совместный вечер они решили провесит в бане.