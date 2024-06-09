«Держите себя в руках». Ардова раскритиковала Соседова на шоу «Поймай меня, если сможешь»

Ардова так отреагировала на оскорбительное высказывание Соседова в адрес одной из вокалисток, которую он назвал «крупной кукляшкой».

«Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить», - заявила актриса.

Соседов согласился с ее словами и извинился, добавив, что сказал так без злого умысла. Кроме того, он обещал, что в будущем будет более внимательно выбирать слова. Последнее не помешало ему в следующем эпизоде шоу он сравнил гостя с «жиденьким Басковым».

Ранее Соседов признал, что «подмочил со страшной силой» репутацию на проекте, так как не слишком удачно выступил, постоянно ошибаясь при выборе участников.