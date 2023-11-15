В полицию обратился 38-летний предприниматель из Москвы. Он обвинил звезду сериала «Беспринципные» в мошенничестве.

Бизнесмен заключил с артистом и его партнером три договора займа. В общей сложности московский предприниматель вложил более одного миллиона рублей в криптобизнес актера, начиная с конца сентября прошлого года. Спустя год инвестор не получил никакой прибыли.

Столичный предприниматель призвал правоохранителей проверить Деревянко и его партнера по бизнесу и в случае необходимости привлечь их к ответственности по статье о мошенничестве.

Артист в беседе с «360» рассказывал, что задолжал крупную сумму денег. Причиной тому стало неудачное вложение в криптобизнес на 45 миллионов рублей. Сам Павел Деревянко заверил , что с него требуют гораздо большее большую сумму.