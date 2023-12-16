Депардье предложили лишить высшей награды Франции за шутки о женщинах

«Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду», - рассказала она.

Недавно начался очередной виток скандала вокруг Депардье: его снова обвиняют в домогательствах. Французская актриса Элен Даррас недавно заявила, что актер якобы приставал к ней еще в 2007 году. Перед этим актриса Шарлот Арну обвиняла Депардье в сексуальном насилии. А недавно Рима Абдюль-Малак назвала «абсолютно шокирующими» и позорящими Францию непристойные шутки актера о женщинах, произнесенные еще пять лет назад и вошедшие в документальный фильм «Дополнительное расследование», который показали во Франции лишь недавно.

Жерар Депардье получил звание рыцаря ордена Почетного легиона в 1996 году. Во главе организации стоит президент Франции Эммануэль Макрон. Орден могут отозвать, если в отношении награжденного вынесли приговор по уголовному делу или его действия противоречат чести либо наносят ущерб Франции.

Недавно пресс-секретарь Депардье Арно Фрилли призвал журналистов прекратить нападки на актера и уважать презумпцию невиновности.

Французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей национальной награды - ордена Почетного легиона. Об этом заявила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.