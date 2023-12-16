Депардье отказался от ордена Почетного легиона

Запросы одного из самых популярных исполнителей в России — Ярослава Дронова, более известного как Shaman, — включают лучший номер в пятизвездочном отеле с кроватью King Size и двумя подушками из гусиного пуха. Telegram-канал Baza опубликовал райдер певца.

Запросы одного из самых популярных исполнителей в России - Ярослава Дронова, более известного как Shaman, - включают лучший номер в пятизвездочном отеле с кроватью King Size и двумя подушками из гусиного пуха.

Telegram-канал Baza опубликовал райдер певца.

«Стоимость выступления артиста может разниться, но в среднем за полуторачасой концерт Shaman просит 12 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Певец предъявляет особые требования не только к условиям проживания. От прилета до вылета его должны сопровождать охранники, для коротких поездок артист требует Maybach, а для длительных - Mercedes V-Class, причем с матрасом по размеру заднего дивана.

Певец Ярослав Дронов оказался любимцем публики в 2022 году. Его патриотические песни «Встанем» и «Я русский» произвели настоящий фурор и стали народными хитами. Певца даже приглашали на Красную площадь исполнить гимн России.

Ранее стало известно, что Shaman рассмотрят в качестве доверенных лиц президента России Владимира Путина на грядущих выборах.