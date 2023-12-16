16 декабря 2023, 20:35

Депардье отказался от ордена Почетного легиона

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Французский актер Жерар Депардье намерен передать свой орден Почетного легиона «в распоряжение» министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак. Об этом сообщили адвокаты артиста, их процитировало AFP.

Адвокаты Депардье заявили, что публичные высказывания министра культуры могут быть «еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности». Правозащитники усомнились, что в обязанности главы ведомства входит публичное линчевание медийной личности, которому подвергся Жерар Депардье.

Накануне министр культуры Абдюль-Малак в интервью заявила , что совет ордена Почетного легиона «начнет административную процедуру», чтобы решить, лишать Депардье награды временно или отозвать навсегда. Орден Почетного легиона могут отозвать, если действия награжденного противоречат чести либо наносят ущерб Франции.

Награды Франция Актеры
16 декабря 2023, 20:51
Скончался первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Freepik
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Первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс скончался на 78-м году жизни. Об этом музыкальный коллектив сообщил в социальных сетях.

«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», - написали музыканты.

Издание TMZ сообщило, что Берджесс играл с AC/DC недолго, вместе они записали свой первый альбом. Позднее музыкант играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices. В 1988 году коллектив включили в австралийский зал славы ARIA.

Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд, который пришел на смену Берджессу, недавно решил подать вещи коллектива , чтобы спасти свою подругу от рака груди. Он заявил, что на деньги можно купить все, но не время.

Музыка
16 декабря 2023, 19:02
Подушки из гусиного пуха и охрана. Нескромные запросы певца-патриота Shaman
РИА «Новости»
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Запросы одного из самых популярных исполнителей в России — Ярослава Дронова, более известного как Shaman, — включают лучший номер в пятизвездочном отеле с кроватью King Size и двумя подушками из гусиного пуха. Telegram-канал Baza опубликовал райдер певца.

Запросы одного из самых популярных исполнителей в России - Ярослава Дронова, более известного как Shaman, - включают лучший номер в пятизвездочном отеле с кроватью King Size и двумя подушками из гусиного пуха.

Telegram-канал Baza опубликовал райдер певца.

«Стоимость выступления артиста может разниться, но в среднем за полуторачасой концерт Shaman просит 12 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Певец предъявляет особые требования не только к условиям проживания. От прилета до вылета его должны сопровождать охранники, для коротких поездок артист требует Maybach, а для длительных - Mercedes V-Class, причем с матрасом по размеру заднего дивана.

Певец Ярослав Дронов оказался любимцем публики в 2022 году. Его патриотические песни «Встанем» и «Я русский» произвели настоящий фурор и стали народными хитами. Певца даже приглашали на Красную площадь исполнить гимн России.

Ранее стало известно, что Shaman рассмотрят в качестве доверенных лиц президента России Владимира Путина на грядущих выборах.

Отели Концерты Россия Mercedes Shaman
16 декабря 2023, 17:51
«Сознание — редкая вещь». Маск порассуждал об инопланетянах
Unsplash
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Возможно, люди — единственные в галактике существа, обладающие сознанием. Доказательств существования инопланетян нет. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на публичном мероприятии в Риме.

Бизнесмен напомнил, что вопросом о том, существуют ли инопланетяне, задавался итальянский физик Энрико Ферми.

«Сознание - очень редкая вещь. Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием», - процитировало Маска РИА «Новости».

Он добавил, что «сознание - это маленькая свеча», и нельзя допустить, чтобы она погасла. Если с планетой ничего не случится, люди должны стать особенным видом, отметил миллиардер.

Илон Маск периодически делает громкие заявления по самым разным вопросам. Нередко он комментирует посты в своей соцсети Х по злободневным темам. Иногда комментарии более чем лаконичны. К примеру, на пост режиссера Робби Старбака о выделении Украине финансовой помощи в рамках оборонного бюджета США бизнесмен отреагировал двумя восклицательными знаками.

Илон Маск
16 декабря 2023, 17:12
Депардье предложили лишить высшей награды Франции за шутки о женщинах
РИА «Новости»
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Французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей национальной награды — ордена Почетного легиона. Об этом заявила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

«Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду», - рассказала она.

Недавно начался очередной виток скандала вокруг Депардье: его снова обвиняют в домогательствах. Французская актриса Элен Даррас недавно заявила, что актер якобы приставал к ней еще в 2007 году. Перед этим актриса Шарлот Арну обвиняла Депардье в сексуальном насилии. А недавно Рима Абдюль-Малак назвала «абсолютно шокирующими» и позорящими Францию непристойные шутки актера о женщинах, произнесенные еще пять лет назад и вошедшие в документальный фильм «Дополнительное расследование», который показали во Франции лишь недавно.

Жерар Депардье получил звание рыцаря ордена Почетного легиона в 1996 году. Во главе организации стоит президент Франции Эммануэль Макрон. Орден могут отозвать, если в отношении награжденного вынесли приговор по уголовному делу или его действия противоречат чести либо наносят ущерб Франции.

Недавно пресс-секретарь Депардье Арно Фрилли призвал журналистов прекратить нападки на актера и уважать презумпцию невиновности.

Французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей национальной награды - ордена Почетного легиона. Об этом заявила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

Скандалы Франция Актеры

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