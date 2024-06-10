10 июня 2024, 17:09

«Денюжки заканчиваются». Пугачевой предложили выступить за 100 миллионов рублей

Global Look Press
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Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу «Краснодар».

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через два месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» - спросил блогер.

В беседе с директором Пугачевой он уточнил, что якобы спонсор не готов проводить мероприятие в России по политическим причинам. После этого Каграманов назвал сумму в 100 миллионов рублей. Агент Примадонны попросил пранкера прислать ему подробности предстоящего мероприятия.

Блогер отметил, что раньше представители певицы не соглашались, когда слышали подобные предложения. Однако в этот раз, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, директор Пугачевой не стал отказываться сразу.

«Денюжки заканчиваются», - заключил пранкер.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Певица вместе с семьей запланировала перебраться в Юрмалу.

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу « Краснодар ».

Алла Пугачева Шоу-бизнес
10 июня 2024, 16:29
«Хочу уснуть и не проснуться». Киркоров пожаловался на психологические проблемы
Global Look Press
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Народный артист России Филипп Киркоров признался, что смерть матери стала для него одной из самых больших потерь в жизни. В эфире шоу «Однажды» на телеканале НТВ он пожаловался на депрессивные мысли, которые иногда его посещают.

Певец рассказал, что у него есть запись голоса мамы и он включает ее, когда ему очень плохо.

«Периодически, конечно, накрывает меня, когда очень уж плохо. Сам себе лежу, хочу уснуть и не проснуться. Я не стесняюсь это сказать. Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние - это смертный грех», - заявил артист.

По словам певца, он никогда не посещал психоаналитика и все трудности решает самостоятельно. Киркоров добавил, что успокоиться ему помогают мысли о детях и семье, здоровье своем и близких, успешной карьере и достатке.

«Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», - добавил артист.

Ранее Киркоров признался, что не собирается обеспечивать своих детей в будущем. По словам певца, он планирует дать им хорошее образование, чтобы они смогли самостоятельно о себе позаботиться.

Дети Филипп Киркоров Семья Шоу-бизнес
10 июня 2024, 14:57
Буланова назвала преемника Пугачевой
Global Look Press
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Певица Татьяна Буланова, что артист Филипп Киркоров может возглавить российскую эстраду после отъезда из страны Аллы Пугачевой. Об этом исполнительница заявила в беседе с изданием «Московский комсомолец».

«Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь - Примадонн. Нормальный преемник», - ответила на вопрос о преемнике Пугачевой певица, намекая на Киркорова.

Она подчеркнула, что считает обоих исполнителей единственными артистами в своем роде. Буланова добавила, что ей чужды прозвища, которые выдумывают себе некоторые представители шоу-бизнеса.

«Можно назвать себя как угодно. Я могу, например, сказать, что я - Клеопатра. Но это же глупость какая-то», - заключила она.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Примадонна вместе с семьей планирует перебраться в Юрмалу.

Певица Татьяна Буланова, что артист Филипп Киркоров может возглавить российскую эстраду после отъезда из страны Аллы Пугачевой. Об этом исполнительница заявила в беседе с изданием « Московский комсомолец ».

Филипп Киркоров Алла Пугачева Татьяна Буланова Шоу-бизнес
10 июня 2024, 14:37
«Вижу себя бабушкой». Глюкоза ответила на слухи о беременности несовершеннолетней дочери
Global Look Press
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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опровергла слухи, что ее 17-летняя дочь Лидия беременна. Об этом она рассказала в шоу «Сплетни-шейкер» на платформе YouTube.

«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна», - сообщила артистка.

Глюкоза добавила, что ее дочь не состоит в отношениях, у нее нет молодого человека. Она решила пойти по стопам матери и выступает под псевдонимом ray. Певица уточнила, что девушка договорилась со своим отцом, что если она получит музыкальную премию «Грэмми», то он побреется налысо и сделает татуировку.

«Если она получит „Грэмми“, я тоже налысо побреюсь и сделаю татуировку», - добавила Глюкоза.

Исполнительница призналась, что обещала дочери не говорить о ней на интервью. По словам певицы, она не ожидала, что ее так рано «запишут в бабушки».

«Я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой я буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато», - поделилась знаменитость.

Ранее продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без самой Глюкозы. Поклонники предположили, что новым голосом стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Беременность Отношения Шоу-бизнес
10 июня 2024, 14:11
«Видела это у Фриске». Гример заметила признак рака на шее Заворотнюк
Global Look Press
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Первые признаки тяжелой болезни могли появиться у актрисы Анастасии Заворотнюк во время съемок в сериале «Моя прекрасная няня». В интервью для портала Woman.ru гример артистки Лариса Лосева заявила, что состояние кожи и частые обмороки говорили о серьезных проблемах со здоровьем у звезды.

По ее словам, Заворотнюк не раз вызывали скорую на съемочную площадку. Коллеги предлагали актрисе проверить здоровье, но она всегда отказывалась.

«Мы списывали ее состояние на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», - поделилась Лосева.

Кроме того, артистка жаловалась на чувствительную кожу и аллергию. По этой причине она требовала наносить грим новой кисточкой, а позже наняла себе личного визажиста. Она могла тратить на грим по 40 минут, заставляя коллег по съемочной площадке ждать.

Лосева сравнила кожу артистки с «печеным яблоком».

«Такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», - добавила гример.

Также стало известно, что Заворотнюк испытывала серьезные проблемы со зрением. В этом она призналась в личном разговоре с актрисой Еленой Старостиной во время съемок одного из сериалов.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сериалы Болезни Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк

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