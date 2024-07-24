Деньги изъяли у отца и брата. Стало известно, за чей счет Блиновская гасит долги

Он напомнил, что сумма основного долга по налогу у Блиновской составляла 907 миллионов рублей, не включая пени и штрафы.

«На сегодня у нас осталось 677 миллионов 665 тысяч. Итого, всего выплачено 230 миллионов 286 тысяч. Значит, вчера поступила сумма 87 миллионов. Это денежные средства, наличные денежные средства, которые при обысках изъяли из банковских ячеек у отца и брата Елены. Соответственно, эти деньги были конвертированы и зачислены сейчас на налоговый счет», - объяснил юрист.

По его словам, сумма основного долга и штрафа не меняется, но ежедневно начисляется порядка 400 тысяч пеней.

«Этот процесс можно приостановить либо принятием судом обеспечительных мер, в чем нам было отказано, либо после введения процедуры банкротства. Заявление о банкротстве подано, насколько я знаю, Еленой. Рассмотрение дела назначено на 19 августа. Если суд примет решение об обоснованности заявления о банкротстве, тогда начисление пени будет приостановлено», - заключил юрист.

В марте СК завершил изучение уголовного дела в отношении Блиновской и ее мужа Алексея. Супругам инкриминировали уклонение от уплаты налогов.