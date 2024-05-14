14 мая 2024, 19:15

Деми Мур появилась на публике в «голом» платье

Global Look Press
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Голливудская актриса Деми Мур пришла на показ Gucci в «голом» платье с декольте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Недавно Мур заявила, что готовится к эмоциональному прощанию с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом из-за его болезни. Она сильно переживает из-за прогрессирующей деменции у ее экс-супруга. Актеры прожили в браке 10 лет, а после развода им удалось сохранить дружеские отношения.

Мероприятие проходило в лондонской галерее Тейт. На показе новой круизной коллекции 61-летняя актриса появилась в длинном платье из прозрачного кружева, которое идеально подчеркивало ее силуэт. Она дополнила образ золотой цепью, черной сумкой и лакированными ботфортами.

Актриса позировала фотографам вместе со своей собакой по кличке Пилаф.

Актеры Шоу-бизнес
14 мая 2024, 19:12
Тур Джастина Тимберлейка провалились из-за обвинений Бритни Спирс
Global Look Press
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Популярность певца Джастина Тимберлейка стремительно сходит на нет. Виной тому не только скандальные откровения коллеги Бритни Спирс, но и повзрослевшие поклонники, сообщило Daily Mail.

По данным издания, новый альбом и тур Тимберлейка оказались провальными. Виной тому стали выпущенные в октябре 2023 года мемуары Спирс, в которых она высказала несколько громких обвинений. Так, 42-летняя поп-звезда заявила, что певец несколько раз изменял ей, убеждал сделать аборт и даже использовал их разрыв для начала своей сольной карьеры.

По мнению музыкальных экспертов, причиной потери былой славы мог также стать перерыв в карьере артиста на шесть лет. За эти годы фанаты переросли творчество певца.

«Большинство поклонников состарились в ожидании его. Как говорится: „Не ты уходишь на пенсию - публика отправляет тебя“», - пояснил музыкальный журналист Пауле Фрелих.

Ранее Тимберлейк попросил прощения у экс-возлюбленной за то, что обсуждал публично их роман. По словам артиста, он сожалеет, что участвовал в травле Спирс в 2000-х.

Концерты Музыка Джастин Тимберлейк Бритни Спирс
14 мая 2024, 18:57
Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards»
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина почувствовала недомогание во время вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», которое проходило 13 мая на «ЦСКА Арене» в Москве. Артистка покинула мероприятие, так и не получив награду, сообщил портал Woman.ru.

По информации издания, певица приехала на церемонию, но на дорожку так и не вышла. Она вернулась домой, не забрав награду за гастрольную программу «Навсегда», которая была признана лучшим шоу 2023 года.

Артистка уже испытывала недомогание несколько дней назад. Так, 9 мая в своих социальных сетях Гагарина опубликовала фотографию с капельницей.

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», - подписала снимок певица.

Сейчас Гагарина готовится к сольному концерту в «Лужниках» , который состоится 29 июня. Ради этого она даже отказалась от участия в перезапуске шоу «Фабрика звезд».

Награды Концерты Музыка Москва Шоу-бизнес
14 мая 2024, 18:47
«Подумать не могла». Ани Лорак сделала заявление о Софии Ротару
РИА «Новости»
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На музыкальной премии певица Ани Лорак получила награду в номинации «Легенда» и на эмоциях рассказала, что восхищается украинской артисткой Софией Ротару. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Певица отметила, что всегда испытывала восторг от творчества Ротару - иконы эстрады.

«Когда я была маленькая, слушала песни Софии Ротару, Уитни Хьюстон, которых я считала и до сих пор считаю легендами. Но в то время я и подумать не могла, что буду стоять с некоторыми из них на одной сцене», - восхитилась Лорак.

На мероприятии Лорак сопровождал ее партнер, массажист и преподаватель йоги Исаак Виджраку, с которым она находится в отношениях около двух лет.

«Он меня поддерживает во всем: это очень важно», - рассказала о своем партнере артистка.

Среди лауреатов премии «Жара Music Awards» , кроме Анны Асти, оказались Дима Билан и Инстасамка. Церемония прошла 13 мая на московской «ЦСКА-Арене».

Награды Музыка Шоу-бизнес
14 мая 2024, 18:38
«Спасибо, что помните». Мама Пухляша расплакалась на премьере его фильма
Global Look Press
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На днях в Заринске прошел закрытый показ комедии «Как я встретил ее маму». Одну из ролей в фильме сыграл покойный шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш. Мероприятие посетила его мама Галина Красилова, сообщил сайт kp.ru.

Картину презентовал режиссер Егор Сальников, прилетевший на Алтай по приглашению киностудии имени Горького.

Он назвал большой честью присутствовать на первом показе фильма, а также признался, что видел ленту только в кулуарах киностудии. Сальников отметил, что Красилов с нетерпением ждал именно этой премьеры, так как он исполнил одну из ведущих ролей. Режиссер подчеркнул, что этот фильм посвящается покойному шоумену.

По словам мамы Пухляша, она посмотрела фильм на одном дыхании. Женщина объяснила, что испытала много радости от успеха сына и от полного зала зрителей.

«Дима, он здесь, он с нами. Я чувствую. Хочу сказать большое спасибо организаторам. Выражаю огромную благодарность киностудии имени Горького в организации бесплатного предпремьерного показа фильма в нашем родном городе Заринске. Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне Дмитрии. Спасибо, что помните», - добавила она со слезами на глазах.

Ранее мама Красилова выпустила песню сына «Моя весна». Она призвала слушать композицию и вспоминать артиста. Шоумен скончался 18 декабря 2023 года от острой сердечной недостаточности.

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