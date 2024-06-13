13 июня 2024, 21:08

Дело убийцы Талькова заочно рассмотрят в суде Петербурга

РИА «Новости»
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Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова против его концертного директора Валерия Шляфмана. Петроградский районный суд рассмотрит дело заочно из-за невозможности участия обвиняемого в процессе, сообщила Генпрокуратура на официальном сайте.

Шляфман после убийства певца скрылся в Израиле. Его обвиняют в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном особо опасным для окружающих способом.

«Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», - сообщило ведомство.

По информации следствия, 6 октября 1991 года во время концерта Шляфман выстрелил в охранника певицы Азизы Игоря Малахова, но тот увернулся и пуля попала в Талькова, напомнили «Известия». Певец получил смертельное ранение.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Суд Концерты
13 июня 2024, 21:06
«Замучили вопросами». Родственница Галкина опровергла слухи об обысках в доме его брата
РИА «Новости»
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Новости об обысках в доме старшего брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия — это происки желтой прессы. Об этом 360.ru рассказала родственница бизнесмена, пожелавшая остаться неизвестной.

«Нет, конечно, и дома на Рублевке-то нет у него. Сегодня уже замучили этими вопросами», - заявила собеседница 360.ru.

Женщина сообщила, что обыски в доме у Дмитрия Галкина никто не проводил.

«Это желтая пресса. <…> Как будто это спланированная какая-то акция», - добавила она.

Собеседница 360.ru не пожелала сообщить, в какой степени родства находится с Дмитрием Галкиным, но уверенно заявила, что «у него все хорошо», и он работает «на благо нашей Родины». Также она опровергла информацию о том, что мужчина уехал в Израиль.

Ранее СМИ сообщили, что в офисе и дома на Рублевке у Дмитрия Галкина проходят обыски , и правоохранители изъяли носители информации и технику.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Мужчины Максим Галкин
13 июня 2024, 19:09
Шац назвал плачевный итог отъезда из России
Global Look Press
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Уехавший из России в Израиль юморист и телеведущий Михаил Шац* заявил, что редко видится с младшей дочерью Антониной, которая учится в школе в Англии. На подкасте для YouTube-канала Sheinkin40 он назвал сложившуюся ситуацию плачевным итогом последних двух лет.

Ведущий уточнил, что младшая дочь закончит обучение в этом году. Она чаще прилетает к маме, телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая живет в Испании.

«Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет, когда мы очень редко стали видеться», - посетовал Шац*.

Он добавил, что со старшими детьми, живут в Лиссабоне, ему удается встречаться чаще - несколько раз в год.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что бывшую жену ведущего Татьяну Лазареву* объявили в розыск.

Карточка с ее именем появилась в базе МВД.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.

Дети Семья Иноагенты Шоу-бизнес
13 июня 2024, 18:38
Тейлор Свифт высморкалась в руку и вытерла сопли об юбку во время концерта
Global Look Press
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Американская певица Тейлор Свифт шокировала фанатов во время своего концерта в Эдинбурге. Она высморкалась и вытерла сопли об юбку во время выступления, сообщило издание Page Six.

Поклонники засняли на видео, как звезда высморкалась в руку и вытерла ее об юбку, а после проглотила остатки, стекавшие по ее лицу. Издание отметило, что в этот вечер на улице было ниже 10 градусов тепла.

Пользователи Сети раскритиковали Свифт за такое поведение. По их мнению, она могла найти другой способ выйти из неприятной ситуации. Однако нашлись и те, кто поддержал артистку.

«В чем здесь проблема? Показывает, что она такой же человек, как и все остальные, когда у них нет доступа к салфеткам», - написал один из поклонников.

В этом году певица стала человеком года по версии американского журнала Time. Она обогнала бизнесмена Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, короля Великобритании Карла III, куклу Барби и президента России Владимира Путина.

Концерты Музыка Тейлор Свифт Шоу-бизнес
13 июня 2024, 17:48
«Не узнать даже лицо». Семенович в платье с декольте высмеяли за фотошоп
Global Look Press
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Певицу и актрису Анну Семенович заподозрили в редактировании фото. Звезда выложила снимок в ярком платье с декольте на своей странице в социальной сети Instagram* и столкнулась с критикой.

Для фотографии 46-летняя артистка выбрала красном макси-платье с цветочным принтом, декольте и разрезом. Наряд дополнили кожаный ремень Hermes голубого цвета и розовые кеды. Знаменитости сделали укладку и макияж.

Пользователи Сети обратили внимание на изменившуюся внешность Семенович. Они обвинили певицу в редактировании снимка.

«Не узнать даже лицо, не то, что фигуру. Это вы так себя любите?», «Голова живет отдельно от туловища. Перебор с фотошопом», «Анна говорит: „любите себя такими, какие вы есть“. Значит, вы лукавите, если мы видим совсем не Анну», - написали в комментариях.

Ранее Семенович устроила фотосессию в ванне. Артистка предстала перед поклонниками в ярко-красной шляпе и купальнике с цветочным принтом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram Шоу-бизнес

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