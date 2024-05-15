«Отказывается, да. У нас дело два года шло за счет их недобросовестного поведения. То, что они постоянно процесс затягивали, назначали всевозможные экспертизы нужные и ненужные. Сами же деньги за эти экспертизы не вносили», - поделилась юрист.

Поведение председателя ТСЖ изначально было таким - он ушел с осмотра поврежденной квартиры и не стал расписываться в акте.

«Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», - подчеркнула Иоселева.

Если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов, добавила адвокат.

«Пока в первой инстанции мы дело выиграли. Конечно, они пойдут в апелляцию, это 100%. Но после этого, естественно, за исполнительным документом будем в суд обращаться», - заключила Иоселева.

Суд в Петербурге встал на сторону Волочковой , чью роскошную квартиру затопило. Сама балерина сообщила, что управляющая компания должна выплатить ей около четырех миллионов рублей, но делать этого не хочет. Артистка намерена добиться справедливости.