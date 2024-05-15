Дело шло два года. Адвокат — об отказе ТСЖ оплачивать иск Волочковой о потопе в квартире
ТСЖ «Итальянская, 4» действительно отказалось оплачивать выигранный балериной Анастасией Волочковой иск о подтоплении ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказала адвокат артистки Марина Иоселева.
«Отказывается, да. У нас дело два года шло за счет их недобросовестного поведения. То, что они постоянно процесс затягивали, назначали всевозможные экспертизы нужные и ненужные. Сами же деньги за эти экспертизы не вносили», - поделилась юрист.
Поведение председателя ТСЖ изначально было таким - он ушел с осмотра поврежденной квартиры и не стал расписываться в акте.
«Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», - подчеркнула Иоселева.
Если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов, добавила адвокат.
«Пока в первой инстанции мы дело выиграли. Конечно, они пойдут в апелляцию, это 100%. Но после этого, естественно, за исполнительным документом будем в суд обращаться», - заключила Иоселева.
Суд в Петербурге встал на сторону Волочковой , чью роскошную квартиру затопило. Сама балерина сообщила, что управляющая компания должна выплатить ей около четырех миллионов рублей, но делать этого не хочет. Артистка намерена добиться справедливости.