Дело против Ивлеевой закрыли. Она заплатила

Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей — двух сыновей и дочку. Как сообщил сайт kp.ru, связь с российским предпринимателем женщина отрицать не стала.

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно», - заявила она.

Девушка заверила, что живет в Швейцарии. Их с Павлом брак не был официально зарегистрирован.

«Дети признаны и носят фамилию отца», - добавила Болгар.

При этом на вопрос о том, в отношениях ли она сейчас с Дуровым, отвечать не стала. Женщина рассказала, что она родом из Петербурга, там и познакомилась с создателем Telegram, но когда именно - не уточнила. Она юрист, увлекается йогой.

«В Сети активно обсуждают эту ситуацию и предполагают, что девушка не имеет никакого отношения к Павлу Дурова. Сам Павел Дуров также не комментирует новоиспеченную семью», - отметили журналисты.

Официально об отношениях Дурова ничего не известно. Он продолжает поддерживать образ очень загадочного человека. Миллиардеру не в первый раз приписывают союзы с разными женщинами.

Самая распространенная версия - будто у Дурова есть двое детей от однокурсницы Дарьи. Ходили слухи, что брюнет присматривался и к Алене Шишковой. Но та уверяла, что просто общалась и путешествовала с бизнесменом.

Дуров вновь оказался в центре внимания, когда в интернете пошли слухи, что он скоро якобы снова станет отцом. Еще одна возможная возлюбленная - беременная Диана Бако. Женщина с нетерпением ждет, когда станет мамой, но при этом отказывается называть имя отца ребенка.

Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей - двух сыновей и дочку. Как сообщил сайт kp.ru , связь с российским предпринимателем женщина отрицать не стала.