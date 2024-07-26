26 июля 2024, 17:35

Дело против Ивлеевой закрыли. Она заплатила

РИА «Новости»
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Исполнительное производство против Анастасии Ивлеевой прекратили после того, как она погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Информацию разместили в банке данных исполнительных производств ФССП.

Задолженность составляла более 11,3 миллиона рублей. Приставы наложили арест на счета, авто, квартиру и земельные участки знаменитости.

Ивлеевой запретили выезд из России.

Появлялась информация, что блогерша на протяжении трех месяцев игнорировала требования налоговой инспекции об уплате долга. Ивлеева неоднократно получала штрафы.

Ранее она оказалась втянула в еще один скандал. Общественное движение «Сорок сороков» заявило на нее в антимонопольную службу из-за слогана нового ресторана блогерши. Им не понравилась провокационная надпись «Suck it», имеющая вульгарный оттенок.

Долги Банки Рубль Анастасия Ивлеева
26 июля 2024, 11:39
Алсу захотела получить квартиру в Москве за 300 миллионов рублей после развода
Global Look Press
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Певица Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистка уже подала иск в суд - впереди полный раздел имущества.

Абрамов не хочет расходиться и надеется на перемирие. На сегодняшнее заседание Алсу не пришла, так как уехала на Олимпийские игры в Париж. Суд дал паре время до 22 августа, чтобы они попробовали сойтись.

Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака с Абрамовым. Супруги воспитывали троих детей: сына и двух дочерей. Позже певица подала иск на раздел совместного имущества.

По данным сайта kp.ru , пара давно не живет вместе. У Алсу наладилась личная жизнь - она встретила новую любовь.

Алсу Москва Квартиры
26 июля 2024, 11:29
«Пока не видим перспектив». Адвокат Алсу — о сохранении брака певицы с Абрамовым
Global Look Press
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В Савеловском районном суде Москвы началось слушание дела по разделу имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Об этом 360.ru сообщил адвокат артистки Андрей Крючков.

«Это пока вся информация. Подробности являются адвокатской тайной. Больше пока сообщать ничего не можем», - добавил правозащитник.

Он также ответил на вопрос о сохранении семьи Абрамовых.

«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», - заявил Крючков.

Алсу подала на развод в мае 2024 года. Пара прожила в браке 18 лет и воспитала троих детей. В июле певица подала иск на раздел совместно нажитого имущества. Предмет спора - квартира в Лондоне, коттедж в Крыму, особняк на Рублевке и апартаменты в элитном ЖК.

Алсу Адвокаты Брак
26 июля 2024, 11:22
Подруга Павла Дурова родила ему троих детей
Global Look Press
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Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей — двух сыновей и дочку. Как сообщил сайт kp.ru, связь с российским предпринимателем женщина отрицать не стала.

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно», - заявила она.

Девушка заверила, что живет в Швейцарии. Их с Павлом брак не был официально зарегистрирован.

«Дети признаны и носят фамилию отца», - добавила Болгар.

При этом на вопрос о том, в отношениях ли она сейчас с Дуровым, отвечать не стала. Женщина рассказала, что она родом из Петербурга, там и познакомилась с создателем Telegram, но когда именно - не уточнила. Она юрист, увлекается йогой.

«В Сети активно обсуждают эту ситуацию и предполагают, что девушка не имеет никакого отношения к Павлу Дурова. Сам Павел Дуров также не комментирует новоиспеченную семью», - отметили журналисты.

Официально об отношениях Дурова ничего не известно. Он продолжает поддерживать образ очень загадочного человека. Миллиардеру не в первый раз приписывают союзы с разными женщинами.

Самая распространенная версия - будто у Дурова есть двое детей от однокурсницы Дарьи. Ходили слухи, что брюнет присматривался и к Алене Шишковой. Но та уверяла, что просто общалась и путешествовала с бизнесменом.

Дуров вновь оказался в центре внимания, когда в интернете пошли слухи, что он скоро якобы снова станет отцом. Еще одна возможная возлюбленная - беременная Диана Бако. Женщина с нетерпением ждет, когда станет мамой, но при этом отказывается называть имя отца ребенка.

Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей - двух сыновей и дочку. Как сообщил сайт kp.ru , связь с российским предпринимателем женщина отрицать не стала.

Дети Интернет Семья Отношения Telegram Брак Павел Дуров Швейцария
26 июля 2024, 05:05
Внучка Иосифа Кобзона объявила о помолвке с израильским бизнесменом
РИА «Новости»
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Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт скоро выйдет замуж. Об этом она сообщила в Instagram*.

Девушка опубликовала фото с кольцом, которое ей подарил избранник. Мужем внучки знаменитого артиста станет 31-летний израильтянин Бен Джордж, у которого есть свой бизнес по созданию дизайнерских изделий из бронзы.

Сама Рапопорт редко что-то рассказывает о своей личной жизни. Она долго не говорила, что состоит в отношениях, однако новость о помолвке стала исключением.

Девушка окончила юридический факультет в Оксфордском университете в 2022 году. По словам Рапопорт, поступить в престижное учебное заведение всегда было ее мечтой.

Ранее блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Головинским. Она призналась, что мужчина сделал ей предложение.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

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