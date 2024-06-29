29 июня 2024, 03:00

«Делаю химиотерапию». Певица Алиса Вокс заявила, что неизлечимо больна

РИА «Новости»
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Вокалистка и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания крови. Откровением исполнительница поделилась в YouTube-интервью со спортсменкой Аллой Шишкиной.

«Это редкое заболевание - системное аутоиммунное заболевание крови. Раз в год делаю химиотерапию», - призналась артистка.

По словам блондинки, недуг отчасти повлиял на ее уход из команды Сергея Шнурова. Она узнала про болезнь, когда сдавала анализы. В крови увидели «странную картину». Выяснилось, что заболевание не лечится.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то - 90 лет. Все сугубо индивидуально», - объяснила певица.

Симптомы болезни проявляются в сухости во рту и боли в глазах. Сначала она не придавала этому значения и думала, что неприятные ощущения возникают из-за жажды и макияжа. Сейчас за звездой наблюдает профильный врач.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актеру Роману Мадянову диагностировали рак легкого. Артист начал проходить курс противоопухолевого лечения.

Болезни Врачи Музыка
29 июня 2024, 02:27
Жена Брюса Уиллиса опубликовала новое фото страдающего деменцией мужа
РИА «Новости»
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В интернете появилось новое фото страдающего деменцией Брюса Уиллиса. Ее опубликовала в соцсетях его супруга Эмма Хеминг-Уиллис.

Модель и актриса сфотографировалась с мужем 27 июня в день своего рождения. Ей исполнилось 46 лет. На фото пара стоит лицом друг к другу. Женщина одета красно-белую полосатую футболку, на ее голове - соломенная шляпе. «Крепкий орешек» запечатлен в серой футболке и черной кепке.

Ранее Хеминг-Уиллис опубликовала фото 69-летнего супруга, на котором видно , что он сильно похудел. На снимке Брюс Уиллис сидит без обуви и наблюдает за мыльными пузырями. Сама Эмма положила ему руки на плечи и улыбается.

Болезни Актеры
28 июня 2024, 19:37
Стало известно о многомиллионных долгах Майкла Джексона
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Майкл Джексон перед смертью задолжал несколько сотен миллионов долларов. Об этом стало известно из заявления, которое распорядители его имущества подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес, сообщили журналисты NBC.

По данным издания, в документе указано, что перед смертью Джексон оказался должен кредиторам 500 миллионов долларов. На часть задолженности стали начислять проценты по завышенным ставкам. В итоге кредиторы завалили суды исками против артиста. Таких заявлений уже свыше 65.

Промоутеру концертного тура Джексона, перед началом которого он умер, также не выплатили 40 миллионов долларов. Предположительно, долг погасят деньгами, полученными после реализации состояния певца, которое оценили в два миллиарда долларов. Еще часть накоплений артиста потратят на судебные разбирательства.

Ранее певца Майкла Джексона повторно обвинили в педофилии.

Долги Суд Музыка Шоу-бизнес
28 июня 2024, 19:04
«Папа может!» Лазарев показал, на что пошел ради дочери
Global Look Press
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Певец Сергей Лазарев отправился на отдых с детьми в Турцию. На своей странице в социальной сети Instagram* он опубликовал видео из путешествия, показывая, как семья проводит время.

В одном из роликов он продемонстрировал, как непросто иногда бывает быть отцом. На кадрах он расплетает шестилетней дочке Ане косички. Он пояснил, что прическа продержалась четыре дня, ее сделал профессионал в парикмахерской. Однако ребенку быстро надоели косички.

«Папа может!», - подписал артист видео.

Девочка хотела помочь отцу и спросила, а что ей делать.

«Ничего не делать. Сиди и расслабляйся», - ответил ей артист.

Ранее Лазарев объявил о временной паузе в своей музыкальной карьере. По словам певца, он устал и больше не может гастролировать.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Турция Дети Семья Видео Сергей Лазарев Instagram Шоу-бизнес
28 июня 2024, 18:57
Блиновская погасила 70 млн рублей долга перед налоговой
Global Look Press
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Блогер Елена Блиновская выплатила 70 миллионов рублей задолженности перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, автору «Марафона желаний» удалось погасить часть долга благодаря средствам, полученным от продажи квартиры. При этом Блиновская все еще должна налоговой около 1,35 миллиарда рублей.

Кроме того, сегодня МВД объявило в розыск супруга блогера Алексея Блиновского. Предположительно, это также связано с делом по неуплате налогов.

В конце мая блогер погасила долг в 140 миллионов рублей. Однако ее саму суд решил оставить в СИЗО.

В марте Блиновской и ее супругу предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов блогеры легализовали.

Долги Налоги Блогеры Деньги Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская

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