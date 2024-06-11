«Даже детей». Актриса Троянова поддержала призыв убивать русских

На пресс-конференции перед журналистами певица Полина Гагарина заявила, что ее предстоящий концерт в «Лужниках» не окупится. Ее слова передало издание Msk1.ru.

«С моей стороны, со стороны всей команды это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем с этого шоу, мы уходим в серьезный минус», - заявила она.

Певица отметила, что ее шоу «Навсегда», которое состоится 29 июня, не окупаемо и окупиться не может. По словам Гагариной, она вместе с командой вложила фантастическую сумму в реализацию мероприятия, поэтому они приложат все усилия, чтобы оно состоялось.

«Надеюсь, я хотя бы не останусь в долгах. Я трачу частично свои собственные деньги», - добавила артистка.

Ради подготовки к концерту Гагарина отказалась принять участие в перезапуске шоу «Фабрика звезд». Она заявила о желании доказать, что в России могут делать шоу не хуже, чем на Западе.