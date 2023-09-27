«Дайте второй шанс». Милохин обратился с извинениями к Эрнсту

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«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», - заявил Милохин.

Милохин участвовал в шоу «Ледниковый период» в паре с Евгенией Медведевой. Но год назад он сорвал съемки улетел в Дубай, проигнорировав условия контракта. После этого с ним прекратили работу все крупные рекламодатели.

Кроме того, Даня Милохин признался Мадонне Мур, что во время возвращения в Россию был сильно напуган новостями о возможном призыве в армию. Блогер опасался, что на фоне этих сообщений его могут не выпустить из страны.

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