Дава и Краймбрери обручились

Певица Мари Краймбрери показала поклонникам кольцо с драгоценным камнем. Как отметил StarHit , украшение ей подарил рэпер Дава в день помолвки.

Уже около трех лет поклонники обеих знаменитостей уверены, что между их кумирами роман. При этом никто из артистов не говорил напрямую о романтической связи, но на некоторых фотографиях даже без лиц видно, что пара в отношениях.

Недавно Дава и Мари перестали шифроваться окончательно. Краймбрери 21 августа, в свой день рождения, опубликовала фото, на котором отчетливо можно разглядеть помолвочное кольцо. Журналисты StarHit выяснили, что Дава предложил ей руку и сердца.

Впервые звезды встретились в 2021 году на одном из шоу. Уже тогда Дава приметил вокалистку и даже публично позвал на свидание. При этом, в этом же году рэпер расстался с певицей Ольгой Бузовой. После отношений с рэпером у телеведущей три года не было серьезного романа. Однако недавно появилась информация, что в жизни артистки появился мужчина.