Даню Милохина официально призвали в армию — СМИ
Блогера Даню Милохина официально призвали в армию. По месту регистрации молодого человека в Анапе пришла повестка, сообщил Telegram-канал Mash.
Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ, заявив, что его сын находится за границей. Сотрудники военного комиссариата ушли, но пообещали вернуться, говорится в сообщении.
Милохин 11 сентября покинул Россию и улетел в Дубай на фоне слухов о его возможном призыве в армию. Блогер признался, что его сильно встревожили призывы отправить тиктокера на службу.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что блогер не имеет отсрочки от службы в армии, и его должны призвать в ряды ВС России.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Милохина объявили в розыск. Однако на самом деле его требовали поставить на воинский учет в связи с началом осеннего призыва, объяснили в военкомате Краснодарского края.