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В материале сказано, что происшествие случилось из-за безобидной выходки тиктокера. Милохин зашел в местную кофейню и купил бодрящий напиток. По словам посетителей заведения, выйдя на улицу, парень захотел экстрима, поэтому подсмотрел в приоткрытое окно одного из домов.

Хозяева жилища оказались не рады любопытству знаменитого прохожего. Неизвестный мужчина быстро выскочил к Дане и стал его избивать. Агрессор в грубой форме призывал Милохина «валить из страны» и припомнил события 2008 года. По словам нападавшего, в то время русские тоже «лезли».

К нападению быстро присоединились еще несколько человек. Однако потасовка продолжилась недолго, прохожие быстро разняли драку. В правоохранительные органы блогер обращаться не решился. По данным канала, после случившегося 21-летний парень быстро улетел в Дубай.

Ранее стало известно, что Даню Милохину официально призвали в армию. Сам блогер заявлял, что испытывает страх после новостей о его призыве на срочную службу.