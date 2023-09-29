Даня Милохин захотел бросить вызов брату Хабиба Нурмагомедова
TikTok-блогер Даня Милохин заявил о желании провести бой с братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом молодой человек сказал в интервью для YouTube-канала «Мадонна Мур».
Блогер признался, что хочет стать профессиональным бойцом.
«Мне хочется в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», - сказал Милохин.
Молодой человек добавил, что усердно тренируется последние несколько месяцев. Милохин уверен, что многие скептически отнесутся к его желанию стать бойцом. Но блогер считает, что когда у него это получится, он сможет «что-то показать и удивить людей».
Ранее Даня Милохин заявил, что не прочь вернуться в Россию и поработать на Первом канале. Блогер попросил прощения за срыв съемок шоу «Ледниковый период» и хамский клип. Также молодой человек заверил, что повзрослел и оправдает второй шанс.
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